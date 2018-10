Microsofts oppkjøp ser ikke ut til å ha bremset GitHub-veksten. Tvert imot

Kort tid etter at Microsoft kjøpte verdens største største kodedelingsnettsted, GitHub, i juni i år, meldte konkurrenten Gitlab om en enorm økning i antallet GitHub-prosjekter som hver dag ble flyttet til Gitlab. På det verste var snakk om opptil 13.000 prosjekter eller repositorier i timen.

Bakgrunn: Github-brukere strømmer til konkurrent etter Microsoft-oppkjøpet

Enorm vekst

Nå har GitHub selv kommet med en rapport, The State of the Octoverse 2018, som tyder på at denne flukten nok ikke var en varig trend, eventuelt ikke stor nok til å gjøre noen forskjell av betydning.

Riktignok tar ikke Octoverse-rapporten for seg perioden siden juni separat, men dekker 365 dager, til og med 30. september i år. Rapporten forteller at GitHub nå huser mer enn 96 millioner repositorier. Dette er drøyt 40 prosent flere enn i fjor. Faktisk skal hvert tredje repositorium hos GitHub ha blitt etablert i løpet av de 12 siste månedene.

Antallet utviklere og virksomheter som benytter GitHub, har også vokst kraftig. I løpet av det siste året har antallet utviklere økt med mer enn 8 millioner, slik at det totalt er over 31 millioner brukere. Antall unike bidragsytere skal være 1,6 ganger høyere i år enn i fjor.

Antallet virksomheter med offentlige eller private repositorier har dessuten vokst med 40 prosent det siste året. Også denne veksten skal være høyere enn i det foregående året.

Aktivitetsnivået er også høyt. Siden GitHub innførte «pull requests 2.0» i 2010, har det blitt åpnet mer enn 200 millioner slike «pull requests», altså potensielle kodebidrag. Mer enn en tredel av disse ble åpne det siste året.

Fra hele verden

USA ligger på toppen over landene hvor utviklerne hører hjemme. Omtrent én av fem GitHub-brukere holder til i USA. På neste plassene kommer Kina, India, Storbritannia og Tyskland. Men de aller fleste land i verden skal være representert.

Selv om mange av dem som bidrar til åpen kildekode-prosjekter gjør dette på fritiden, er det mange som får betalt for slikt arbeid. Microsoft er selskapet hvor flest ansatte bidrar til prosjekter i GitHub. Det skal dreie seg om rundt 7700 personer. Hos Google bidrar rundt 5500 personer. Deretter følger Red Hat med 3300, UC Berkeley med 2700 og Intel med 2200.

De tre prosjektene med flest bidragsytere er Microsoft Visual Studio Code, Facebooks React Native og maskinlæringsrammeverket Tensorflow.

JavaScript

Rapporten inneholder også tall om programmeringsspråk. Det benyttes totalt flere hundre ulike programmeringsspråk i de ulike prosjektene på GitHub, men det er enkelte som brukes mye mer enn mange andre.

Språkene som benyttes av flest bidragsytere på GitHub. Illustrasjon: GitHub

Det aller mest brukte programmeringsspråket er JavaScript. Ikke bare benyttes språket at flest bidragsytere totalt sett. Det benyttes også mest uavhengig av region, virksomhetsstørrelse og om det dreier seg om offentlige eller private repositorier.

Det er ikke mye bevegelse blant språkene på topp 10. C++ har passert C# igjen, mens TypeScript har klatret fra tiende- til sjuendeplass, på bekostning av C og ikke minst Ruby. Sistnevnte, som nå ligger på tiendeplass, var det femte mest brukte språket blant GitHub-bidragsyterne så sent som i 2015.

Topp fem er dermed JavaScript, Java, Python, PHP og C++.

TypeScript og Python

GitHub har også sett nærmere på hvilke språk som vokser raskest, målt i prosent vekst i antallet bidragsytere. Tallene sier ingenting om hvor mange som bruker språket, bare at antallet har vokst kraftig. Men det skal mye mindre til å doble antallet brukere av et lite brukt språk enn av ett som allerede brukes av svært mange.

Listen med de ti språkene mest størst prosentvis vekst består derfor for det meste av språk som ikke ligger på topp ti-listen over språkene som benyttes mest. Det er likevel to unntak.

TypeScript benyttes nå av 90 prosent flere bidragsytere enn for et år siden, altså nesten en dobling. Det er nok til en tredjeplass.

Språkene som prosentvis vokser raskest på GitHub, basert på antallet bidragsytere som benytter dem. Illustrasjon: GitHub

Python er det andre store språket med en solid økning i bruken. Det er nå 50 prosent flere av bidragsyterne som benytter dette språket enn det som var tilfellet for et år siden.

Kotlin og HCL

Aller raskest vekst er det Kotlin som har, med en vekst i antallet bidragsytere på 160 prosent.

Noe av forklaringen er nok at Kotlin i fjor ble et fullt støttet språk for utvikling av Android-apper, og utviklerne ser ut til å ha kastet seg over det på bekostning av Java. Ifølge Google skal språket allerede være tatt i bruk, helt eller delvis, i forbindelse med 27 prosent av de tusen mest populære appene i Google Play. Dette skal inkludere apper som Twitter, Slack og Netflix.

På andreplass blant språkene som vokser raskest, ligger HCL (HashiCorp Configuration Language), et språk som er såpass ukjent ennå at det ikke engang finnes en egen engelskspråklig Wikipedia-artikkel om det.

HCL omtales som et strukturert, JSON-kompatibelt konfigurasjonsspråk som er lesbart både for mennesker og maskiner. Det er beregnet for kommandolinjeverktøy og er spesielt rettet mot DevOps-verktøy og servere.

Antallet bidragsytere på GitHub som benytter dette språket har vokst med 120 prosent det siste året, uten at det sier stort om hvor mange som bruker det.

TypeScript er som nevnt på tredjeplass i denne listen, fulgt av enda et språk fra Microsoft, PowerShell. Rett bak følger Rust, som er sponset av Mozilla. Bruken av begge språkene, målt i antallet bidragsytere som benytter dem, har vokst med omtrent 70 prosent det siste året.

Pratsomme tsjekkere

Octoverse-rapporten inneholder også mye annen statistikk, inkludert hvor stor andel av bidragsyterne som reagerer med vanligste emojiene, sortert etter programmeringsspråket de benytter. Den mest brukte emojien er 👍 (thumbs up), foran 🎉 (party popper) og 🧡(red heart).

Det trekkes også fram at utviklere fra Tsjekkia er de mest «pratsomme» i de offentlige repositorier, foran utviklere fra Sveits og Tyskland. Norge er ikke blant landene i topp ti, i motsetning til Sverige og Finland.

