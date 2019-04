Microsofts to PowerShell-utgaver skal forenes i PowerShell 7

De to utgavene av Microsofts PowerShell skal smelte sammen i det som bli PowerShell 7. Det skriver Microsoft i et blogginnlegg.

Den ene utgaven av kommandolinjeverktøyet og skriptspråket, Windows PowerShell, er basert på .Net Framework, ble lansert allerede i slutten av 2006 og har vært en integrert del av Windows siden Windows 7.

Den andre ble lansert for knapt tre år siden, er basert på .Net Core og åpen kildekode, tilbys til både Windows, Linux og MacOS. Denne utgaven, PowerShell Core, tilbyr en hel del ny funksjonalitet. I tillegg skal den tilby bedre ytelse enn Windows PowerShell . På den annen side er det en hel som støttes av Windows PowerShell, som ikke støttes av PowerShell Core.

Ifølge Microsoft har manglende kompatibilitet med visse programmeringsgrensesnitt, moduler og «assemblies» ført til at PowerShell Core i mye større grad brukes i Linux enn i Windows. Dette gjør at få Windows-brukere får noen glede av nyhetene i PowerShell Core.

Kommer trolig i mai: Lover bedre Linux-integrasjon i Windows 10

PowerShell 7

Dette ønsker Microsoft å løse i PowerShell 7, som altså blir den neste store versjonen av både Windows PowerShell og PowerShell Core.

PowerShell 7 skal baseres på kommende .Net Core 3.0, som skal få støtte for mange av API-ene som kreves av moduler som bygger på .Net Framework. Dessuten skal hele kodebasen til PowerShell Core 6 porteres til .Net Core 3.0.

Allerede i PowerShell Core 6.1, som kom i september i fjor, ble det bygd inn en rekke Windows PowerShell-moduler. Microsoft anslår at PowerShell 7 vil være kompatibel med minst 90 prosent av «inbox»-modulene til Windows PowerShell. Planen er å tilby både PowerShell 7 og dagens PowerShell 5.1 side om side i Windows.

PowerShell 7 skal tilby både med og uten LTS-støtte (Long Term Support), tilsvarende .NET Core.

Det er ventet at den første testutgaven av PowerShell 7 vil bli tilgjengelig i mai i år. Det er ikke oppgitt noe tidspunkt for lanseringen av den endelige utgaven, annet enn at dette nødvendigvis vil skjer etter lanseringen av .Net Core 3.0.

Hva annet PowerShell 7 skal bringe av nyheter, er ennå ikke spikret.

