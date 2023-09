Milliardbot til Tiktok

Det irske datatilsynet (DPC) har skrevet ut en bot på 345 millioner euro, tilsvarende 3,9 milliarder kroner, til Tiktok for brudd på personvernreglene.

Det melder DPC selv i en pressemelding.

Bakgrunnen for bota er hvordan selskapet har håndtert barns data.

Noen innstillinger, som at standard-innstillingen var at innlegg ble lagt ut som åpne, og at alder ikke ble godt nok verifisert, har vært lagt under lupen.

Lang prosess

DPC startet sine undersøkelser høsten 2021, etter klager som gjaldt andre halvdel av 2020.

Den 13. september 2022 sendte DPC sitt utkast til vedtak til de andre berørte datatilsynene i Europa.

Både det italienske og et av de tyske datatilsynene protesterte, og vedtaket har vært innom det sentrale personvernrådet, EDPB, for beslutning.

Uenige i avgjørelsen

I en uttalelse på e-post skriver Tiktok at avgjørelsen gjelder hvordan innstillinger og Tiktok-funksjoner fungerte for tre år siden.

− De fleste funnene er ikke lenger relevante, skriver selskapet.

De mener også bota er alt for høy.

– Vi sier oss respektfullt uenige i avgjørelsen, spesielt den uforholdsmessige størrelsen på boten. DPCs funn handler hovedsakelig om funksjoner og innstillinger som var på plass for tre år siden. Disse funnene endret vi på lenge før etterforskningen begynte, inkludert innstillingen som setter alle kontoer med alder 15 eller lavere til privat som standard, sier Parisa Khostravi, nordisk kommunikasjonssjef i TikTok.