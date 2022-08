I mai i år ble det kjent at Spania de neste fem årene vil bruke 12,25 milliarder euro, mer enn 121 milliarder kroner, på å lokke produsenter av mikrobrikker til landet. Dette som en del av EUs European Chips Act, hvor målet er å gjøre Europa langt mer selvforsynt med mikrobrikker. I dag produseres svært stor andel av mikrobrikkene i Asia.

Velger andre land

Det viser seg nå at den spanske planen har støtt på et stort problem, nemlig mangel på søkere. Ifølge Bloomberg er det intern konkurranse i EU som er årsaken. Til tross for milliardstøtten må søkerne selv gjøre store og langsiktige investeringer, og da velger de heller land som Tyskland, som allerede har et etablert halvleder-økosystem.

Ifølge Bloomberg skal Spania blant annet ha forsøkt å lokke Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), verdens største produsent av mikrobrikker, til å etablere seg i landet. Men det er ventet at selskapet i stedet etablerer en ny fabrikk i Tyskland, hvor det allerede er etablert.

Til Bloomberg uttaler kontoret til den spanske statsministeren, Pedro Sanchez, at de er helt sikre på at videre samtaler med potensielle søkere snart vil bære frukter. Ifølge Bloomberg anses de spanske planene som spesielt viktig for leveransene til den spanske bilindustrien. Mange bilprodusenter har slitt med å levere biler eller bilfunksjonalitet på grunn av mangel på de riktige mikrobrikkene.

Flere om beinet

Spania og Europa for øvrig er dessuten ikke de eneste som forsøker å gjøre seg mer attraktive for halvlederindustrien. USA og Japan kunngjorde nylig planer om et strategisk samarbeid om halvlederproduksjon for å redusere avhengigheten av Kina. Tilgangen på halvlederprodukter kan bli enda strammere dersom situasjonen rundt Taiwan tilspisser seg ytterligere. Ifølge Reuters produseres en stor majoritet av halvlederproduktene basert på 10 nanometer prosessteknologi og mindre, i nettopp Taiwan.

I tillegg til dette er det ventet at president Joe Biden kommende tirsdag vil kunngjøre et lovforslag om subsidier på rundt 52 milliarder dollar, drøyt 500 milliarder kroner, for å gjøre den amerikanske halvlederindustrien mer konkurransedyktig. Lovforslaget ble nylig vedtatt i Senatet. Pengene skal gå til både forskning og produksjon i USA.

Ifølge Reuters har Kina protestert mot disse planene og kalt dem for «kald krig-mentalitet».