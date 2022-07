Senatet vedtok onsdag en gavepakke til halvledergigantene i USA, med en støtteordning verdt over 500 milliarder kroner. Målet med milliardene er å få fart på halvlederproduksjonen innenlands og få has på både halvledermangelen og prisstigningen.

Før "CHIPS and Science Act" er gjeldende må det også vedtas i kongressen, før President Biden signerer vedtaket. Det er forventet at dette skal skje innen midten av august ifølge Cbsnews. Stemmetallet i senatet ble 64 for, og 33 mot.

Skal få fart på produksjonen

De 500 milliardene senatorene ønsker å gi til halvlederprodusentene er en del av Bidens strategi for å få has på prisveksten i landet. I en uttalelse forteller den sittende presidenten at en tredjedel av inflasjonen i 2021 var en følge av prisveksten på biler, som igjen forårsakes av halvledermangelen.

– Dette vil akselerere produksjonen av halvledere i Amerika, som vil redusere priser på alt far biler til vaskemaskiner. Det vil også skape godt betalte jobber og redusere avhengigheten av utenlandske verdikjeder for kritisk teknologi, sa presidenten i en pressemelding.

Med dette vedtaket ønsker demokratene å gjøre seg mindre avhengige av spesielt Kina på import av halvledere. Også EU har vedtatt store investeringer i halvlederproduksjon for å bli mer robuste for svekkede internasjonale handelsruter og brikkemangler som den vi står i fremdeles.

Kritisk til vedtaket

Senator Bernie Sanders kritiserte støttepakken i diskusjonen i senatet for å ikke ha sterke nok rammer for hvordan milliardene skal brukes, og kalt pakken en blank sjekk til halvlederindustrien. Ifølge den profilerte senatoren er det ingenting i vedtaket som binder selskapene til å bruke pengene til det senatorene forventer.

Han kritiserer halvlederindustrien for å først kutte i fabrikker og arbeidsplasser i USA i en årrekke, før de deretter tok ut massiv profitt når brikkemangelen ble en realitet.

Senatoren kaller støttepakken en velferdsordning for industrien, og kritiserer samtidig resten av kongressen i USA for å ikke vedta velferdsordninger for vanlige folk.

En av de som forsvarer vedtaket er handelsminister Gina Raimando, som sier det er mange begrensninger på hvordan bedriftene kan bruke pengene, og hva slags jobber som skal skapes.