Millionbot til Netflix

Det nederlandske datatilsynet har skrevet ut en bot på 4,75 millioner euro til strømmetjenesten Netflix. Det melder datatilsynet i en melding på egne nettsider. Bota tilsvarer nær 56 millioner kroner.

− Netflix ga ikke kundene god nok informasjon om hva selskapet gjør med deres persondata mellom 2018 og 2020, har Autoriteit Persoonsgegevens konkludert.

Netflix samler data om alt fra kontakt- og betalingsinformasjon til hva kundene ser på og når. Det var imidlertid ikke tydelig for kundene hva dataene ble brukt til, mener datatilsynet.

Heller ikke når kundene spurte Netflix direkte, fikk de god nok informasjon om databruken.

Tok fem år

Bakgrunnen for vedtaket er en klage fra personvernaktivistene i NOYB (None of your business), med Max Schrems i spissen. I januar 2019 klagde de inn flere strømmetjenester, deriblant svenske Spotify, Apple music, Amazon og Youtube, for samme problem.

NOYB er fornøyd med avgjørelsen.

− Det tok imidlertid nesten fem år å få vedtaket, og det i en ganske enkel sak, sier Stefano Rossett, advokat i NOYB, på organisasjonens egne nettsider.

I etterkant av klagen har Netflix oppdatert personvernerklæringen sin og endret deler av løsningen.

Netflix er ikke enige med det nederlandske datatilsynet, og har allerede klaget på bota, melder Autoriteit Persoonsgegevens.