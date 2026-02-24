Millionbot til Reddit for personvernsbrudd i Storbritannia

ICO, som er Storbritannias datatilsyn, sier Reddit brøt reglene ved ikke å kontrollere barns alder på riktig måte.

De hadde derfor ikke rett til å bruke data fra barn under 13 år. De gjennomførte heller ikke en påkrevd risikovurdering for barn før etter januar 2025.

Reddit opplyser at de vil anke avgjørelsen og sier i en uttalelse at selskapet ikke ønsker å be brukerne om å dele informasjon om identiteten sin, uavhengig av alder.

– ICOs insistering på at vi skal samle inn mer privat informasjon om hver britiske bruker, er ikke intuitivt og i strid med vår sterke tro på brukernes personvern og sikkerhet på nett. Vi skal anke datatilsynets avgjørelse, sier en talsperson i en uttalelse.

Det var i mars i fjor at det ble kjent at forumet skulle granskes.