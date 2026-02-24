Abonner
Personvern

Millionbot til Reddit for personvernsbrudd i Storbritannia

Det store internettforumet Reddit er ilagt en bot på 14,5 millioner pund for brudd knyttet til barns personvern. Reddit vil anke avgjørelsen.

Reddit er ilagt en bot på 14,5 millioner pund av britiske myndigheter.
Reddit er ilagt en bot på 14,5 millioner pund av britiske myndigheter. Foto: Colourbox/49651354
NTB
24. feb. 2026 - 14:24

ICO, som er Storbritannias datatilsyn, sier Reddit brøt reglene ved ikke å kontrollere barns alder på riktig måte.

De hadde derfor ikke rett til å bruke data fra barn under 13 år. De gjennomførte heller ikke en påkrevd risikovurdering for barn før etter januar 2025.

Reddit opplyser at de vil anke avgjørelsen og sier i en uttalelse at selskapet ikke ønsker å be brukerne om å dele informasjon om identiteten sin, uavhengig av alder.

– ICOs insistering på at vi skal samle inn mer privat informasjon om hver britiske bruker, er ikke intuitivt og i strid med vår sterke tro på brukernes personvern og sikkerhet på nett. Vi skal anke datatilsynets avgjørelse, sier en talsperson i en uttalelse.

Det var i mars i fjor at det ble kjent at forumet skulle granskes.

Kristin Dahle Larsen, som er direktør for tele i Lyse-konsernet, begrunner nedbemanningsvarselet med digitaliseringsprosjekter, store mobilinvesteringer, endringer i fibermarkedet og muligheten til å utnytte synergier etter sammenslåingen av Lyses televirksomhet, Altibox og Ice i 2024.
Les også:

Lyse Tele varsler nedbemanning

Personvern
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.