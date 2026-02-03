Svensk professor: «Apokalypse» for Europa hvis USA kobler ut teknologien

– Skjevfordelingen er enorm, sier Pontus Johnson.

Han er professor ved Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm og nestleder ved Cybercampus Sverige, som forsker på datasikkerhet og forsvar.

I kjølvannet av president Donald Trumps aggressive bestrebelser på å overta Grønland, har flere europeiske land begynt å fokusere mer på egne, eller europeiske, teknologiløsninger.

I forrige uke meldte for eksempel nyhetsmagasinet Politico at Frankrike har iverksatt tiltak for å forby bruk av de digitale plattformene Google Meet, Zoom og Teams til møter i offentlig virksomhet.

Nødløsninger i Schibsted

Også i Norge forbereder selskaper seg på et eventuelt bortfall av amerikanske teknologiløsninger. Schibsted-avisene VG og Aftenposten er begge klare til å bruke en forenklet nettside som nødløsning hvis det skulle skje.

– Med tanke på alt som har skjedd i USA det siste året, har vi innsett at truslene ikke bare kan komme fra Kina og Russland, men også fra USA, sier en av Schibsteds ledende utviklere, Noah Hall, til Klassekampen.

Gikk glipp av IT-boomen

Selv på EU-nivå blir det tatt initiativ for å redusere Europas avhengighet av amerikansk tech- og IT-infrastruktur.

– Et overveiende flertall av tjenestene som selskaper og myndigheter bruker, kommer fra USA, sier Pontus Johnson til det svenske nyhetsbyrået TT.

– Europa gikk glipp av IT-boomen da de store amerikanske gigantene vokste fram. Det ser vi tydelig nå når KI-boomen kommer. Da har vi i Europa ikke de store teknologiselskapene som kan pumpe inn penger i oppstartsbedrifter.

– Helt ødeleggende

Johnson påpeker at den globale IT-infrastrukturen for blant annet skytjenester, vanlige arbeidsverktøy, epost-klienter og servere er et komplisert og intrikat sammensatt nett.

– Men veldig mange av disse trådene fører til Silicon Valley, sier han.

Han mener det er usannsynlig at USA kommer til å «trekke ut kontakten» for Europa fullt ut. Men skulle det skje, vil konsekvensene være helt ødeleggende.

– Det ville vært helt katastrofalt for oss. Ingen virksomhet ville kunne fungere. Jeg vet ikke engang om vil ville hatt strøm lenger. De fleste driftsstøttesystemer for kraftstyring er avhengige av amerikansk teknologi. Det ville blitt en slags apokalypse.

Gates: Ikke helt sikker

I forrige uke uttalte Microsofts gründer Bill Gates at han ikke tror USA kommer til å kutte Europas tilgang til amerikanske teknologiselskap, deriblant hans eget. Men han er ikke helt sikker.

– Jeg har vært sikker inntil nylig, og om tre år er jeg nok sikker igjen, sier han i et intervju i programmet «Skavlan och Sverige», ifølge SVT.

Tre år er tiden Donald Trump har igjen av sin presidentperiode.

Tidkrevende helomvending

En helomvending fra Europas side med kun egen infrastruktur og europeisk programvare vil dessuten ta tid.

Bill Gates grunnla Microsoft. Han tviler på at USA vil kutte Europas tilgang til amerikansk teknologi, men han er ikke lenger sikker.

– Under ideelle forhold, hvis man ser bort fra de organisatoriske utfordringene, vil det kanskje ta to til tre år, sier han.

– Men hvis man tenker mer realistisk enn i en optimal verden, så snakker vi nok om kanskje ti år, legger han til.

Europa ikke fattig

Kunstig intelligens (KI) er den mest sentrale delen av teknologien framover, ifølge Johnson. Og også der er det i prinsippet total amerikansk dominans.

– Europa er ikke fattig, vi har også penger, men vi har ikke organisert pengene vår slik USA har gjort. Vi har ikke plassert dem i store techselskap, som er opptatt av å investere i den siste teknologien, sier han og fastslår at Europas prioriteringer har vært ganske annerledes.

– Vi har plassert dem i industriselskaper og pensjonsfond, sier han.