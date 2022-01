Millioner investeres i metavers-tomter

– De som handlet krypto for ti år siden, er veldig rike nå. Folk ser det og leter etter andre ting som har samme mulighet for vekst. Derfor virker mange blokkjede-baserte investeringer fristende, sier journalist Konrad Putzier i Wall Street journal i en video.

I høst ble det investert millioner av dollar i digitale tomter på de største metavers-plattformene.

Mange forventer at metaversene i løpet av få år vil bli en fullt ut fungerende ny økonomi, med opplevelser, shopping og digitale møter som en like integrert del av livet vårt som e-post og sosiale medier er i dag.

Den digitale valutainvestoren Grayscale tror det globale markedet for varer og tjenester i metaversene snart vil være verdt en billion dollar, skriver New York Times.

Det tilsvarer svimlende 8.832.270.000.000 kroner – eller fem og et halvt norske statsbudsjett.

Men hvilke plattformer som vil dominere, og hvilke som vil forsvinne, er det ingen som vet.

Tredimensjonale byer

Metaversene fungerer som virtuelle, tredimensjonale byer, der kjøpesentre, konsertlokaler, fornøyelsesparker og idretts-stadioner kan ligge side ved side.

I teorien er det ingen grenser for hva du kan gjøre i et metavers, og det holdes allerede konserter, møter og auksjoner i tredimensjonale, virtuelle verdener.

Men vil du bygge et kasino eller en kontorbygning, trenger du akkurat som i den virkelige verden en tomt å utvikle.

Selskapene bak metaversene legger ut et begrenset antall tomter og parseller, og verdien settes ut fra eksklusivitet og beliggenhet. De to største metavers-plattformene, Sandbox og Decentraland, har begge sagt at de aldri vil skape flere parseller, skriver Fortune.

Venter sterk økning

Tokens.com betalte nylig 2.5 millioner dollar for landområder i Decentralands motebutikk-distrikt, og Republic Realm brukte 4.3 millioner dollar på tomter i Sandbox.

Tomtene kan blant annet brukes til å lage tredimensjonale versjoner av markedsplasser som Amazon, der ulike aktører kan selge produktene sine uten å ha inngående kunnskap om teknologien selv.

– Den neste generasjonen tek-brukere vil forvente en opplevelse som er tredimensjonal og oppslukende. De vil ikke være fornøyd med foreldregenerasjonens 2D-opplevelser basert på scrolling. De kommer til å ville møte vennene sine i det vi nå vil kalle et metavers og treffes på en måte som føles mye mer menneskelig og mye mer normal, sier daglig leder Janine Yorio i Republic Realm til Wall Street Journal.

Digitale eiendomsutviklere har tro på at også kontoret vil flytte inn i metaversene. Når vi likevel sitter på hjemmekontor, kan firmaer friste med kontorlokaler i spektakulære digitale kontorbygg i populære distrikter i metaversene.

Her, som i sosiale medier, blir nettverkseffekten avgjørende.

Når flere blir med i metaverset, øker eiendommene i verdi. Forlater brukerne metaverset, stuper verdien.

Fortsatt risikosport

Derfor ser ekspertene fortsatt på investeringene som svært risikable, og ingen vet om det blir et blomstrende marked eller verdens største boligboble.

Skal verdien holdes oppe eller øke, er investorene avhengige av at metaverset de eier tomter i, tiltrekker seg brukere. Investorer sprer derfor pengene sine på flere plattformer.

Investeringene er også tett knyttet til kryptovaluta og vil være svært sensitive for reguleringer og svingninger på krypto-markedet.