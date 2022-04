Vil skape et virtuelt univers hvor mennesker kan «leve evig» – men prisen er høy

«Metaverset» har blitt et begrep som Facebook-eieren Meta tilsynelatende forsøker å monopolisere, men faktum er at mange andre aktører også jobber med ulike tilnærminger til metavers-konseptet. Én av disse jobber nå med høytsvevende planer, melder nettstedet Vice.

Et selskap ved navn Somnium Space jobber med en løsning som skal legge til rette for at mennesker kan «leve evig» i et virtuelt univers.

Troverdig, virtuell gjenskapelse

Ideen er å bruke selve VR-teknologien til å samle inn svært detaljerte opplysninger om brukeren, for så å gjenskape en troverdig, virtuell utgave av personen som andre kan kommunisere med.

På denne måten er meningen altså å legge til rette for interaksjon mellom mennesker, for eksempel familiemedlemmer, selv etter at disse er døde. I et intervju med Vice forklarer grunnleggeren av Somnium Space, Artur Sychov, at han fikk ideen til konseptet etter at faren døde av kreft.

Ideen bærer det talende navnet «Live Forever» og beskrives på selskapets hjemmeside som en løsning hvor brukere kan aktivere et automatisk «opptak» av seg selv i VR.

Dataene som samles inn gjennom dette opptaket, vil i fremtiden bli analysert av et avansert AI-system, som i sin tur lager en virtuell avatar som skal bli svært lik den faktisk personen.

Ifølge Sychov er VR-teknologien meget godt egnet til å profilere brukere. En studie publisert hos vitenskapsmagasinet Nature viste at VR-teknologi er i stand til å identifisere enkeltpersoner fra en gruppe på 500 personer med 95 prosent presisjon etter mindre enn fem minutter med sporing av brukernes bevegelser i VR.

Store mengder brukerdata

Prisen er imidlertid at systemet må samle inn enorme mengder data om personen som langt vil overstige den datamengden som dagens teknologiske tjenester samler inn om brukere. Med andre ord vil personvernet måtte vike en god del.

– Mengden data vi potensielt kan registrere om deg, er sannsynligvis i størrelsesorden 100-300 ganger mer enn når man bruker en mobiltelefon, uttalte Sychov overfor Vice.

Han hevdet at VR raskt kan identifisere mennesker mer presist enn fingeravtrykk ved å lese bevegelsene til fingre, munn, øyne og hele kroppen, samt måten man snakker og lyder på.

Ifølge Sychov benytter Somnium Space imidlertid en annen modell enn for eksempel Facebook-eieren Meta, ved at selskapet ikke selger brukerdata til annonsører.

I stedet skal plattformen ha en desentralisert struktur, og de som velger å delta, vil kunne slå opptaksfunksjonen av og på etter eget ønske, bedyrer grunnleggeren.

Hvordan konseptet faktisk vil fungere, og hvordan det blir mottatt av brukere, gjenstår å se. Mer informasjon om hva Somnium Space driver med, kan du finne på hjemmesiden.