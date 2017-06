Millionprosjekt for AMK-sentraler vraket

Etter 22. juli, konkluderte Helsedirektoratet at akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK) ikke hadde god nok oversikt, og vedtok derfor å forbedre systemet, ifølge Aftenposten. Men styret i Nasjonal IKT HF har, ifølge Dagens Medisin, vedtatt at prosjektet hadde for høy kompleksitet og risiko til å gå videre med det.

17 millioner kroner

Tall fagbladet har fått tilgang til viser at prosjektkostnadene ligger på 17,1 millioner kroner. Styreleder i Nasjonal IKT, Hilde Brit Christiansen, sier de har stanset et innkjøpsprosjekt i anskaffelsesprosessen som har pågått for ny AMK-løsning.

– En slik innkjøpsprosess innebærer at oppdragsgiver skal utarbeide krav og behovsforståelse i samarbeid med tilbyderne som leverandørene igjen skal basere sine tilbud på, sier Christiansen.

– AMK-prosjektet var altså ikke kommet til den endelig kravspesifikasjonen som må være på plass før neste fase av anskaffelsesprosessen kunne gjennomføres.

– Prosjekt på ville veier

Administrerende direktør Heidi Austlid i IKT Norge sier i en pressemelding at hun støtter nedleggelsen.

– AMK-prosjektet har lenge vært et nasjonalt IKT-prosjekt på ville veier. Offentlig sektor skaper ofte store mastodontprosjekter som ikke åpner for justeringer underveis.

Hun mener bestillere av store offentlige IT-prosjekter ofte har for liten kunnskap om hva som er beste framgangsmåte.

– Vi må ikke gjøre digitalisering til rene IT-prosjekter – dette handler om organisatorisk innovasjon.