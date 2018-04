Minister oppgitt over at EU nå tvinger dem til å betale 120 milliarder i straffeskatt: – Vi vil ikke ha pengene

I desember i fjor ble Apple og EU enig om et skattevedtak der IT-giganten skal tilbakebetale rundt 120 milliarder i skatt etter at selskapet har nytt godt av en ulovlig skattefordel i Irland. Nå mener EU at det er på tide at det amerikanske selskapet begynner på nedbetalingen, skriver Business Insider.

– Vi er fundamentalt uenige med avgjørelsen, men vil ta imot pengene uansett, sier den irske finansministeren, Paschal Donohoe, til Reuters tirsdag.

Betalte 0,005 prosent i skatt

Både Irland og det amerikanske selskapet anket avgjørelsen som først falt sommeren 2016. Da ble Irland pålagt å kreve inn 13 milliarder euro i skatt, pluss 1 milliard i renter.

Den amerikanske IT-giganten har flere tusen ansatte i Irland, og inngikk tidlig i årtusenet en særdeles gunstig avtale om å betale én prosent i selskapsskatt.

– Vi sender klart signal

Mellom 2003 og 2014 har denne satsen blitt justert ned til symbolske 0,005 prosent.

EU-kommisjonens problem var ikke at skattesatsen var satt så lavt, men at avtalen ga Apple en fordel som ikke er tilgjengelig for andre, og i praksis innebar at selskapet fikk ulovlig statsstøtte.

EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager presenterte tirsdag 30. august 2016 EU-kommisjonens avgjørelse i den kontroversielle skattesaken mot Apple. Foto: NTB Sanpix

– Denne avgjørelsen sender et klart signal. Medlemsstatene kan ikke gi urettmessige skattefordeler til utvalgte selskaper, sa EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager da avgjørelsen ble kjent.

Betaler til låst konto

Pengene Apple nå må begynne å tilbakebetale vil bli satt inn på en lukket konto, der ingen av partene har adgang til å hente de ut.

Det skjer i påvente av at ankesaken av EU kommisjonens vedtak skal behandles i løpet av høsten 2018 i EUs egen domstol.

– Vi forventer at ankesaken vil begynne i høst. Hvor lang tid det vil ta, beror på dommeren som blir oppnevnt, sier finansminister Paschal Donohoe til Reuters.

Apple vil ikke ha store problemer med å betale skattekravet, selv om avgjørelsen skulle bli stående som i dag.

2 258 milliarder kroner på bok

Ifølge selskapet har de allerede satt til side pengene for å betale det gigantiske kravet.

I tillegg har selskapet rundt 2 258 milliarder kroner på bok. Dette i form av både kontanter og verdipapirer, ifølge fjorårets siste kvartalsrapport.

Skattefordelene IT-giganten har mottatt gjelder selskapene: Apple Sales International og Apple Operations Europe – begge registrert i Irland.

– Nå befinner vi oss i den uvanlige posisjonen at vi må tilbakebetale et skattekrav til et land med en regjering som sier at vi ikke skylder dem noe som helst, skrev Apple-topp Steve Cook i et åpent brev i august 2016.

(artikkelen fortsetter under)

Apple-sjef Tim Cook under annonseringen av iPhone 7 i 2016. Bilde: AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Skattet uvesentlig del av overskuddet

Selskapene har stått for salg av Apple-produkter i Europa, Midtøsten, Afrika og India.

Men det meste av overskuddet ble flyttet videre fra Irland til et «hovedkontor» som ikke var basert i noe konkret land, som ikke hadde noen ansatte og som heller ikke hadde noen kontorer, ifølge EU-kommisjonen.



Pengene som gikk dit, ble det ikke krevd skatt av noe sted. Apple måtte kun betale skatt av en liten del av overskuddet som ble tilskrevet det irske datterselskapet.



I 2011 betalte Apple Sales International 500 euro i skatt per 1 000 000 euro selskapet hadde i overskudd – en effektiv skatterate på 0,05 prosent.