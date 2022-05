Mye tyder på at de økonomiske sanksjonene mot Russland for alvor har begynt å merkes, også blant de stridende. Under en senatshøring onsdag denne uken fortalte den amerikanske handelsministeren Gina Raimondo at den manglende tilgangen på databrikker skal ha tvunget russiske styrker til å ta i bruk mikrobrikker ment for hvitevarer i stridsvognene.

Dette skriver blant annet Washington Post.

– Vi har rapporter fra ukrainere om at når de finner russisk, militært utstyr på slagmarken, er det fylt med halvledere som de har hentet ut av oppvaskmaskiner og kjøleskap, sa Raimondo.

Funnet i stridsvogner

USA handelsminister Gina Raimondo. Foto: Rodney Choice

Til Washington Post sier en talsperson for det amerikanske handelsdepartementet, Robyn Patterson, at historien om halvlederne stammer fra de ukrainske myndighetene. Disse skal ha fortalt at funnene har blitt gjort når de har åpnet russiske stridsvogner som har blitt ødelagt på den ukrainske slagmarken. I tillegg til brikker fra hvitevarer har det blitt funnet deler fra kommersielt og industrielt maskineri.

Nyheten har ført til enkelte vittigheter på Russlands bekostning:

Well, the news makes a lot more sense now. pic.twitter.com/nwvXLSOnEp — 𒇷 𒁯𒅗 🇺🇦 (@Lee__Drake) May 11, 2022

Trolig mindre solid

Sanksjonene mot Russland, inkludert eksportforbud av mye halvlederteknologi, ble innført i slutten av februar. Som Digi.no tidligere har omtalt, rammer dette også Russlands muligheter til å få produsert egenutviklede mikrobrikker. Dermed må landet ty til de alternativene som fortsatt eksisterer.

Selv om mikrobrikker og annen elektronikk fra for eksempel oppvaskmaskiner nok i en del tilfeller kan dekke enklere behov i en stridsvogn, er ikke disse komponentene «røgga» (fra engelsk «rugged»), det vil si spesialprodusert for de ekstreme omgivelsene som militært utstyrt ofte utsettes for i form av blant annet temperaturer, fuktighet og bevegelser.

Dette kan føre til at brikkene oftere og raskere svikter enn det de originale komponentene ville ha gjort.