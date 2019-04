Minneprisene har falt til sitt laveste nivå på lange tider – nå er det smart å kjøpe

Om du planlegger å gå til innkjøp av minne er akkurat nå et godt tidspunkt. Minneprisene skal nemlig nå være på det laveste nivået på over tre år, rapporterer blant andre nettstedet TechPowerUp.

Minneprisene har i lengre tid hatt en oppadgående kurve som toppet seg mot slutten av 2017, mye på grunn av mangel på DRAM, men siden den gang har det altså snudd kraftig.

Størst prisfall på store brikker

Som TechPowerUp bemerker er det særlig minne med høy kapasitet hvor prisfallet har vært markant, og i noen tilfeller har prisene så mye som halvert seg.

Nettstedet DRAMexchange, som er en del av markedsanalyseselskapet TrendForce, oppjusterte tidligere i mars sitt kvartalsvise, beregnede prisfall fra 25 prosent til 30 prosent – som gjorde fallet til det største på ett kvartal siden 2011.

Som Trendforce peker på er mangel på CPU-brikker i det lave segmentet fra Intel en viktig årsak til prisfallet. Denne mangelen legger en demper på etterspørselen etter DRAM-brikker hos PC-produsentene, som igjen fører til overskudd hos DRAM-leverandørene.

Mangelen på CPU-brikker fra Intel er visstnok ventet å vare ut tredje kvartal i år, altså til rundt slutten av september, og etter det vil man muligens få en oppgang igjen.

Eksempel på prisfall for Kingston HyperX Fury DDR4 32 GB. Foto: Prisguiden

Markante nedganger

Et søk hos pristjenesten Prisguide viser kraftig fall i minneprisene også her til lands. Som et eksempel kan man nå få 16 GB DDR4-minne fra Crucial til rundt 1050 kroner, mens man måtte ut med cirka 1800 kroner for den samme brikken i juni i fjor.

16 GB DDR4-minne fra Corsair Vengeance har gått ned fra rundt 2150 kroner i juni i fjor til cirka 1200 kroner per 3. april i år. Om man går opp til 32 GB fra Kingston koster denne nå cirka 2300 kroner, ned fra en topp på cirka 3800 kroner i desember 2017.

Når det gjelder markedssituasjonen vil denne ifølge Trendforce ikke endre seg nevneverdig i tiden fremover. Verdens største minnebrikkeprodusent Samsung bygger en ny fabrikk i disse dager, mens SK Hynix, som er nummer to, skal investere over 100 milliarder dollar i tre nye fabrikker.

