Mistenker sabotasje etter at nettet på Tonga gikk i svart

Direktør Piveni Piukala i Tonga Cable Ltd. sier at de har funnet brudd på kabelen to steder. Forrige uke uttalte han at et skipsanker trolig hadde forårsaket skaden, men Piukala sier mandag at det er vanskelig å forestille seg at et skip kan ha brukt en slik kraft på kablene og forårsaket skade over store avstander uten å gjøre det med vilje.

Han ønsker ikke å spekulere rundt hvorfor noen ville sabotere kablene. Regjeringen sier de vil undersøke saken grundig.

Øygruppen i Stillehavet var i over halvannen uke tvunget på en «digital detox» da kabelen røk. All kommunikasjon med omverdenen – inkludert muligheten til å ringe til utlandet – forsvant, men etter hvert har satellittkommunikasjon ført til at øystaten ikke ble helt avskåret fra resten av verden. Rundt 90 prosent av befolkningen i landet har tilgang på internett.