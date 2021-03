Mobilapp gir alle tilgang til Interpol-database

Interpol har nylig lansert sin første mobilapp. Appen heter ID-Art og skal gi alle fri tilgang til å søke i databasen for stjålet kunst og kulturminner.

Håpet er at når informasjon om stjålet kunst og kultur blir bedre kjent, begrenser det markedet for svart omsetning av slike gjenstander.

Interpolbasen inneholder over 50.000 stjålne kunst- og kulturminneobjekter fra hele verden. Gjenstandene er registrert med foto og en kort beskrivelse, opplyser Interpol.

Svært mange stjålne kunst- og kulturminnegjenstander blir aldri funnet igjen. En medvirkende årsak er manglende foto og beskrivelse av det som savnes. I appen finnes det en mulighet å lage sin egen private inventarliste.

Det er viktig å merke seg at et søk med ID-Art ikke gir garanti for at noe er stjålet eller ikke stjålet, men det kan forhåpentligvis bidra til at kunstgjenstander kan bli gjenfunnet, skriver Interpol.