Mobilbetalingskrigen er skrudd til enda et hakk

– Det vi ser nå, er en intensivert kamp for å vinne betalingsmarkedet, sier Tone Steig som er markedsdirektør i selskapet Area, som eies av Coop og Norgesgruppen.

Area jobber med å utvikle en egen plattform for betaling og identifikasjon.

Steig sier butikkene fortsatt kan ta det med ro. Det viktigste for forbrukerne er at betalingsløsningen er praktisk og til å stole på. Utviklingen har gått fra kontanter til betalingskort og til i dag, hvor stadig flere velger såkalt kontaktløs betaling med kortet.

– Fortsatt oppleves bankkort som det enkleste. Det fungerer alltid, og det er viktig for kundene. Det tar lang tid å få aksept for nye betalingsmåter. Våre undersøkelser viser at utviklingen går saktere enn det vi blir fortalt. For eksempel brukte halvparten av oss kontanter i løpet av de siste sju dagene.

Usynlig betaling

Veien videre er spådd å gå i retning av mobilbetaling og kontaktløs betaling med NFC (Near-field communication). Dette brukes av Apple Pay og Google Pay, men er ikke skrudd på for alle betalingsterminaler i Norge. En annen variant er betaling gjennom identifikasjon som man ser i Amazon go-butikkene.

– Dette er egentlig ikke en betalingskrig, men en kamp om å eie kunderelasjonen og kundedataene, sier informasjonsdirektør Christian Brosstad i teknologiselskapet Atea. Brosstad vil holde innlegg om forbrukertrender og utfordringer knyttet til betaling under Betalingsformidlingskonferansen til Finans Norge.

Ingen banker ønsker kun å være leverandør av infrastruktur for betaling. Utviklingen går mot å levere de tjenestene folk vil ha og fjerne praktiske hindringer. Det ultimate er at betalingen blir nesten usynlig og at den skjer av seg selv, som i Amazon Go -butikkene.

Virke

Handelsbedriftenes organisasjon Virke forbereder også sine medlemmer på framtiden. De ser at kundene velger den løsningen som er mest praktisk og enklest.

– Konkurransen innen betalingsløsninger øker. I Norge er forbrukerne vant til lave transaksjonskostnader. Framover blir det viktig for handelen å følge med på trender og innfri forventningene kundene har til enkle løsninger, sier direktør Harald J. Andersen i Virke Handel.

Butikkene er spesielt opptatt av transaksjonskostnadene for bruk av kort. De er redd utgiftene vil bli skjøvet over på butikkene i forbindelse med EUs nye betalingsdirektiv.

Vanlig måte

Tirsdag ble betalingsløsningen Google Pay lansert i Norge. Den gjelder for android-telefoner. Man må registrere Visa-kortet sitt i Google Pay, og foreløpig gjelder ordningen kort utstedt av Nordea, Storebrand Bank, Sparebanken sør, Monobank og Revolut. Fra neste år er også Sbanken med.

Tidligere i sommer ble Apple Pay lansert. Denne løsningen gjelder heller ikke for alle bankkunder, men kort fra Sbanken, Santander og Nordea virker med Apple Pay.

Norske Vipps har ikke mobilbetaling i butikk. Isteden kan du bruke Apple Pay eller Google til å betale med mobilen i de butikkene som har åpnet for det. Samtidig er det ikke alle norske banker som tillater at deres kort kan registreres i Apple Pay og Google pay. På den andre side tillater ikke Apple Pay og Google Pay at man bruker Vipps i deres system.

Dermed er det kanskje fortsatt enklest å bruke kort. Alle bankene har kort som du kan bruke til kontaktløs betaling på terminalene i butikken eller på helt vanlig måte med å stikke inn kortet og slå kode.