Mobilbransjen får tyn for telefonsalg

Det er ikke til å unngå at det fort blir en smule ironisk at nettopp mobiloperatørene får mye klager for telefonsalg av produktene sine. Samme årsak er det også til at strømleverandørene som gruppe havner på andreplassen, og også at aviser, bokklubber og magasiner er rangert som verst.

Ifølge en pressemelding fra Forbrukertilsynet gjelder de 14.571 skriftlige klagene på markedsføring stort sett telefonsalg og levering av uadressert reklame til forbrukere som har reservert seg mot det.

Telefonsalg irriterer

– Bransjene som i stor grad benytter seg av telefonsalg er de som havner på klagetoppen. Dette er noe vi ser år etter år, og vi er forundret over at mange næringsdrivende fremdeles har problemer med å følge reglene for denne markedsføringsformen, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

På den positive siden melder tilsynet at det totale antallet klager på telefonsalg har blitt redusert med omtrent en tredjedel, fra 1546 klager i 2018 til 959 klager i 2019.

Haugseth sier i meldingen at det gjenstår å se om nedgangen i antall klager på telefonsalg er forbigående, eller om det er arbeidet de har gjort de siste årene for å gripe inn mot lovbrudd, som endelig har begynt å synke inn i telefonsalgsbransjen.

Tipser om spam og nettsvindel

Forbrukertilsynet får hvert år inn mange tips om markedsføring som forbrukere mener tilsynet bør se nærmere på. I 2019 var tallet 9929, som ifølge tilsynet er tips-rekord. På tips-toppen finner vi spam, kredittmarkedsføring og prisopplysninger.

Mange forbrukere mottar store mengder spam på e-post og SMS, og mye av dette er knyttet til markedsføring av kreditt.

– Mulig juks med prisopplysninger er også noe mange forbrukere tipser oss om, og som vi vil fortsette å jobbe med det kommende året, sier hun.