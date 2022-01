Mor til terrordrept kvinne anmelder tech-giganter

Mer enn tre år etter at Helle Vesterager Jespersens 24 år gamle datter, Louisa Vesterager, ble drept av terrorister i Marokko, mottar hun stadig videoer som viser drapet. Videoene blir sendt via Facebook, ifølge DR Nyheder. Nå har Helle Vesterager Jespersen politianmeldt selskapet.

– Facebook svikter da de i flere tilfeller ikke har fjernet innholdet, til tross for at det er meldt fra, sier Miriam Michaelsen. Hun er stifter for foreningen Digitalt Ansvar og advokat for Vesterager Jespersen.

– Det samme materialet blir lastet opp og delt igjen og igjen. Slik prosedyrene er nå, er det den fornærmede selv som skal anmelde hver gang det legges ut, sier hun.

Advokaten opplyser at Facebook i flere tilfeller har unnlatt å svare på varsling av innholdet. Andre ganger har de svart at videoene ikke overskrider Facebooks retningslinjer.

Digitalt Ansvar og flere andre organisasjoner og forskere mener at techaktørene skal pålegges en større ansvar for å sørge for at innholdet ikke blir tilgjengelig på nytt.

Også Google er anmeldt ettersom drapsvideoen kan finnes via et enkelt søk.