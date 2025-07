Svindeltrender å se opp for i sommer

– Bruk sunn skepsis når noe virker for godt eller spesielt til å være sant, råder Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i en pressemelding.

Stopp opp, tenk etter og still spørsmål, er det beste tipset fra anti-svindeleksperten Johannes Myhre Vallesverd.

Han advarer spesielt mot de følgende tre svindeltrendene i sommer: Spoofing av utenlandske numre, SMiShing og kontokapring i sosiale medier.

Teknikken går ut på at svindleren tyvlåner et nummer, som gjerne er utenlandsk, med mål om at du svarer telefonen og oppgir sensitiv informasjon som svindleren kan misbruke, ifølge Vallesverd.

SMiShing

I SMiShing prøver svindleren å skaffe informasjon den kan utnytte, via tekstmelding. For eksempel passord eller bankinformasjon, påpeker Vallesverd.

Svindleren kan utgi seg for å være en offentlig etat og si at du skal ringe, eller den kan be deg om å gå inn på en lenke kjapt for å unngå bot, ifølge ham.

Kontokapring i sosiale medier

Kontokapring går ut på å hacke brukerkontoer i sosiale medier. Atter er målet å få sensitiv informasjon som kan misbrukes, for eksempel til utpressing eller svindel, opplyser Vallesverd.

– Svindleren utgir seg for å være deg, og kan for eksempel late som om du har mistet bankkortet ditt og be vennen din om hjelp til å betale en regning.

Facebook , Tiktok, Instagram har råd for de som er hacket. opplyser Nkom i pressemeldingen.

Ifølge Økokrim ble nordmenn i fjor svindlet for over 2 milliarder kroner, meldte TV 2 onsdag.