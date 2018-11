Møt mennene bak 3D-teknologien til verdens første «holografiske» telefon

SILICON VALLEY (digi.no): Fredag var lanseringsdag for det som omtales som «verdens første holografiske telefon» – Reds Hydrogen One.

Digi.no besøkte selskapet som står bak telefonens 3D-teknologi – Lucid – i Silicon Valley, og fikk ta en titt på den nye Android-telefonen.

3D uten briller

Han Jin, en av grunnleggerne og direktør i Lucid, viser blant annet frem en snutt fra Avatar på mobilen.

Og det er definitivt imponerende.

Her er det riktignok ikke snakk om hologram à la Star Wars hvor Princess Leia projiseres ut i rommet.

Det er et flatt bilde, men skjermen viser en slags blanding av hologram og 3D.

Du får et reelt dybdeperspektiv, og den samme følelsen av at ting kommer mot deg som når man sitter med 3D-briller. Bare uten brillene.

– Et av de store problemene som har vært med 3D er at man har vært nødt til å bruke briller. Og la oss være ærlige: Ingen har lyst til å bruke de brillene, sier Jin.

Filmer i 3D som en vanlig telefon

Hydrogen one kan ikke bare vise 3D-filmer og -bilder. Noe av poenget her er at du også kan lage ditt eget 3D-innhold, på akkurat samme måte som du filmer og tar bilder med vanlige telefoner.

LucidCam ble markedsført som verdens første «true» VR-kamera. Foto: Sarah McDonald Gerhardsen

Det er her Lucid kommer inn i bildet.

Selskapet lanserte LucidCam – det første 3D VR180-kameraet for vanlige forbrukere – i juni i fjor. Nå har de altså integrert denne teknologien inn i Reds nye Hydrogen One-telefon.

Den nye smarttelefonen er et samarbeid mellom tre forskjellige produsenter.

Kameraprodusenten Red, som står bak kameraene som har filmet storfilmer som Hobbiten og Deadpool, står i hovedsak for maskinvaren.

Selskapet som står bak den holografiske skjermen, kalt «4-view» (4V), heter – passende nok – Leia.

Så er det altså Lucid, som har overlatt maskinvareproduksjonen til Red, og har gått over til å spesialisere seg på programvare.

Kommer ikke til Norge med det første

– Teknologien vår er basert på kunstig intelligens, for å forsøke å gjenskape hvordan vi ser ting i virkeligheten. Vi mennesker ser ikke godt fordi øynene våre er så fantastiske, vi ser godt fordi hjernen vår er fantastisk, forklarer Jin.

– I kameraet vi lanserte hadde vi to linser, for å gjenskape dybden man får med to øyne. Nå har vi gått over til å integrere programvaren i andre enheter, for flere og flere smarttelefoner nå har to kameraer.

Hydrogen One-telefonen og LucidCam. Foto: Sarah McDonald Gerhardsen

På den nye Hydrogen One er det to 4K-kameraer på hver side av telefonen, slik at man kan ta 4V-videoer og -bilder. Både kameraene og skjermen kan også brukes i vanlig 2D.

Foreløpig lanseres telefonen bare i Nord-Amerika, til rundt 1200-1300 dollar – mellom ti og elleve tusen norske kroner.

Norske forbrukere må nok imidlertid smøre seg med tålmodighet før den blir tilgjengelig her til lands.

– Når den kommer til Norge? Det er et godt spørsmål… Jeg er ikke sikker på om den første kommer til Norge i det hele tatt, men vi får se, sier Jin.

