TEST: Apple iPhone XR

Apple iPhone XR Skjerm: 6,1" IPS LCD, 1792 x 828 bildepunkter (326 punkter per tomme).

Maskinvare: Apple A12 Bionic, 6 kjerner. Apple GPU med 4 kjerner. 3 GB RAM.

Lagringsplass: 64, 128 eller 256 GB

Hovedkameraer: 12 megapiksel f/1,8, 26mm vidvinkel. 4K videoopptak opptil 60 fps.

Frontkamera: 7 megapiksel f/2,2, 32mm

Operativsystem: iOS 12

Trådløst: Wifi 802.11a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.0

Annet: Vann- og støvtett (IP67), trådløs lading

Batteri: 2942 mAh Størrelse: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm

Vekt: 194 gram

Pris: 8.690 kroner inkl. mva. for 64 GB, 9.290 for 128 GB og 10.490 for 256 GB

Apple har – fortjent – fått mye kritikk for prisene på sine nyeste toppmodeller, iPhone XS og XS Max. Den dyreste XS Max-modellen koster vanvittige 16.790 kroner.

Samtidig med lanseringen av XS og XS Max-modellene kom imidlertid Apple også med en billigere modell som de har kalt iPhone XR. Den kommer i salg i norske butikker fra 26. oktober – og vi har allerede rukket å teste den noen dager.

På papiret får du den samme telefonen som om du velger toppmodellene, bare at du ofrer litt på skjerm og kamera. Men hvor mye ofrer du egentlig? Bør du satse på toppmodellen, eller kanskje en telefon fra en av konkurrentene? Eller er det så mye å spare på å velge XR-modellen at de fleste kanskje bør gå for den?

Før vi begynner å ta for oss de ulike egenskapene ved iPhone XR, skal vi gjøre en liten prissammenligning:

64 GB 128 GB 256 GB 512 GB XR 8 690 9 290 10 490 XS 11 490 13 290 15 590 XS Max 12 690 14 490 16 790 Prisforskjell XR/XS 2 800 2 800 Prisforskjell XR/XS Max 4 000 4 000

Som det fremgår av tabellen sparer du 2800 kroner om du velger iPhone XR fremfor XS, eller hele 4000 kroner om du velger den fremfor XS Max-modellen.

Apple iPhone XR (til venstre) ved siden av iPhone XS. Skjermrammen er litt tykkere enn på XS. Foto:

Når det gjelder lagringsplass kan du velge mellom 64, 128 eller 256 GB i iPhone XR – noe vi synes virker veldig fornuftig. For XS- og XS Max-modellene har Apple vært så spekulative at de har én modell med 64 GB – som ofte blir litt for lite – og så må du opp på 256 eller 512 GB hvis du vil ha mer. I stedet for å tilby en 128 GB-variant, tvinger altså Apple deg til å gå for modeller som antagelig har vesentlig mer lagringsplass enn det de fleste trenger. 128 GB holder antagelig for de aller fleste, og burde i hvert fall vært en valgmulighet.

Det er mulighet for to SIM-kort, men det ene må være eSIM – og det støttes foreløpig ikke av noen av operatørene her i Norge. Når (eller hvis) dette kommer, så vil du kunne sette inn et lokalt SIM-kort når du er på reise, eventuelt ha et eget SIM-kort for private samtaler.

Fargerike

Både Apple og de fleste andre mobilprodusenter er ganske trauste – på grensen til kjedelige – når det gjelder hvilke farger de tilbyr på sine mobiltelefoner. For XS/XS Max kan du velge sølv, stellargrå eller gull (som egentlig ser ut som hvit, svart eller gull).

For iPhone XR har du et mye større fargeutvalg å velge og vrake i – og mange av fargene er etter vår mening virkelig lekre å se på. Fargene du kan velge mellom er hvit, svart, blå, gul, korallrød, eller knall rød (et såkalt Product Red, hvor deler av overskuddet går til bekjempelse av AIDS). Metallkantene rundt er også i samme farge som baksiden, noe som gjør at telefonene skiller seg merkbart fra de fleste andre telefoner (som etter vår mening ser stadig likere ut).

iPhone XR fås i seks ulike farger. Foto: Apple

Størrelses- og vektmessig ligger iPhone XR et sted midt imellom XS og XS Max. Telefonen har chassis i aluminium i stedet for rustfritt stål som i toppmodellene. Det bidrar til at vekten er forholdsvis lav (194 gram) – riktignok ikke lavere enn konkurrenter i samme størrelse, for eksempel Samsung Galaxy S9+.

I likhet med sine storebrødre, og iPhone X, har iPhone XR også Apples Face ID-teknologi for ansiktsgjenkjenning. Et stort antall prikker projiseres i ansiktet ditt med usynlig infrarødt lys, og kameraer og sensorer sørger for en veldig kjapp ansiktsgjenkjenning som låser opp telefonen for deg. Face ID kan også logge deg inn i apper, slik at du slipper å huske passord.

Det er ingen Hjem-knapp, i stedet sveiper du opp med fingeren for å låse opp telefonen eller gå tilbake.

LCD-skjerm i stedet for OLED

Skjermen i XR er 6,1 tommer stor og mens toppmodellene bruker en OLED-skjerm, har Apple valgt å gå for en LCD-skjerm i XR-modellen. Det er en billigere løsning, men Apple har likevel klart å lage en skjerm som går ganske langt ut i kantene av telefonen. Og viktigere: De har valgt en veldig god LCD-skjerm.

Kantene rundt skjermen er en god del bredere enn på XS, for å få plass til blant annet bakbelysningen til skjermen. Telefonen har den samme «fliken» øverst til kamera og sensorer som på X/XS/XS Max. «Busslomma», som noen liker å kalle den.

Oppløsningen på skjermen er lavere enn på XS, og med en skjerm som også er litt større blir punkttettheten naturlig nok en del lavere. Mens iPhone XS har en punkttetthet på 458 punkter per tomme, er den på 326 punkter per tomme på XR.

Selv om det er en billigere skjerm enn i toppmodellene, snakker vi fortsatt om en svært bra, skarp og lyssterk LCD-skjerm. Foto:

Selv om skjermen er en LCD-skjerm, og oppløsningen er lavere, er bildekvaliteten god. Oppløsningen er høy nok til at skjermen virker veldig skarp og fin – og skjermen er også lyssterk. Det du legger merke til, er at innsynsvinkelen er dårligere enn på OLED-skjermer, slik at farger endrer seg litt når du betrakter skjermen fra sidene.

Som på iPhone X, XS og XS Max har også XR Apples såkalte True tone-løsning, som bruker en lyssensor for å automatisk justere hvitbalansen på skjermen etter lyset rundt deg. Det gjør at bilder på skjermen ser mer naturlige ut. Fargegjengivelsen på denne skjermen er svært god. True tone-funksjonen kan du skru av hvis du vil.

Skjermen er dekket av et glass som Apple hevder skal tåle veldig mye, og være ripesikkert – samtidig som glasset på baksiden skal være sterkere enn det som er i iPhone X. I praksis betyr imidlertid det at glasset på baksiden av XR er svakere enn det som sitter i XS og XS Max.

En ting verdt å nevne, er at LCD-skjermen ikke har 3D touch-funksjonene som finnes på OLED-modellene fra Apple.

iPhone XR fås i en rekke ulike farger – vi synes vårt lyseblå testeksemplar ser riktig så lekkert ut. Foto:

Telefonen er vann- og støvtett, men Apple oppgir at den er IP67-klassifisert – mens XS og XS Max er IP68-klassifisert. I praksis betyr det at iPhone XS/XS Max kan senkes ned til 2 meter under vann i 30 minutter, mens iPhone XR tåler «bare» 1 meter. I praksis har det antagelig ikke noe å si – du bør ikke dykke med telefonen, og uansett om du velger den ene eller den andre modellen vil telefonen tåle at du bruker den i regnet, eller eventuelt skyller lett av den.

Batteritiden er oppgitt til opptil 25 timer tale, 15 timer internett-surfing, 16 timer videoavspilling eller 65 timer lydavspilling. Det er tilsvarende tall som for iPhone XS Max – og bedre enn iPhone XS (som har 20 timer tale). Sammenlignet med iPhone 8 snakker vi om en ganske stor forbedring – den har nemlig bare 14 timer taletid eller opptil 13 timer videoavspilling eller 40 timer lydavspilling.

I praksis oppleves batteritiden som god, men i likhet med de fleste andre mobiltelefoner bør du belage deg på å lade den hver dag. Det er støtte for trådløs lading.

God ytelse

På innsiden av telefonene finner du stort sett de samme spesifikasjonene som på toppmodellene fra Apple – og du får den samme lynkjappe Apple A12 Bionic-prosessoren. Men mengden systemminne (RAM) er forskjellig: Mens XS og XS Max har 4 GB RAM kommer XR med 3 GB.

XR oppleves i daglig bruk som like kjapp som XS, men lavere mengde RAM kan i teorien ha noe å si for ytelsen.

Vi kjørte diverse ytelsestester på telefonen, og i noen tester var det ikke store forskjeller – mens i andre tester var XS raskere (antagelig på grunn av mengden RAM). Neppe noe du vil merke i praksis, men blant annet i 3D-testprogrammet 3DMark Sling Shot Extreme var det en del forskjell. I testprogrammet 3DMark Ice Storm Unlimited og i Geekbenchs CPU-tester var imidlertid resultatene så å si identiske.

Her er noen ytelsestester:

Bra kamera – men uten telelinse

Mens iPhone X, XS og XS Max har to kameraer, har XR kun ett. Det er snakk om samme 12 megapiksel kamera med blenderåpning på f/1,8 og brennvidde på 26 mm som vidvinkelkameraet i XS/XS Max – og samme sensor. Frontkameraet («selfie-kameraet») har også samme spesifikasjoner: 7 megapiksler og f/2,2, 32 mm.

Kamera og sensor er det samme som i iPhone XS/XS Max, men du får ikke telelinse. Foto:

Selv om hovedkameraet er det samme som i toppmodellene, er det noen begrensninger i kamerafunksjonaliteten på iPhone XR. Når du tar bilder med portrettfunksjonen på iPhone X, XS eller XS Max kan du få uskarp bakgrunn når du tar bilder av gjenstander – ikke bare personer. På iPhone XR fungerer portrettfunksjonen kun med ansikter – og du vil få beskjed om at kameraet ikke finner en person hvis du prøver å ta bilde av noe annet.

Portrettmodusen fungerer kun hvis kameraet gjenkjenner et ansikt – noe den naturlig nok sliter med på bildet til høyre. På iPhone XS/XS Max kan portrettmodusen brukes også på gjenstander – eller om du for den saks skyld tar bildet av en person bakfra.

Av funksjoner fra toppmodellene som også finnes på XR, finner vi blant annet mulighet for å justere dybdeskarphet på portrettbilder etter at bildet er tatt, samt Smart HDR, som skal gi mer dynamikk i bildet – med flere detaljer i både mørke og lyse områder samtidig.

Våre tester viser at XR stort sett tar veldig gode bilder under de fleste forhold. I bunnen av artikkelen kan du se noen bilder vi har tatt med telefonen.

Konklusjon og alternativer

Hvis du vurderer å kjøpe en iPhone, er det antagelig en iPhone XR du bør kjøpe. Selv om den har blitt omtalt som «Apples billigmodell», er den langt fra billig – men den er et langt bedre kjøp enn toppmodellene iPhone XS og XS Max.

Spørsmålet du bør stille deg er hvor mye du er villig til å betale for å få en OLED-skjerm fremfor en god LCD-skjerm, samt miste telelinsen og mulighet til å ta bilder med uskarp bakgrunn av annet enn personer. Vi tror svaret for de fleste på dette spørsmålet er mindre enn 2800 kroner – i hvert fall hvis du har prøvd både XR og XS side om side, og ser hvor små forskjellene er. Begge de to er like raske – med unntak av i enkelte svært minnekrevende applikasjoner, siden CPU og GPU er lik.

Prisen på 9290 kroner for modellen med 128 GB er høy, men ingen upris sammenlignet med andre toppmodeller nå for tiden.

Det kanskje beste alternativet til iPhone XR akkurat nå er Huaweis splitter nye Mate 20 Pro. Vi har ikke publisert noen test av den ennå, men har brukt den en del – og dette er en virkelig imponerende telefon. Og den har antagelig det beste mobilkameraet, til en pris som ligger på omtrent samme nivå som iPhone XR. Et annet godt kjøp, og enda billigere, er Huawei P20 Pro, som vi har testet her. Ta også en kikk på Sonys nye Android-toppmodell med OLED-skjerm, Sony Xperia XZ3.