Mottar Turingprisen for sine bidrag til moderne kompilatorer

Denne uken ble det klart at Turingprisen (A. M. Turing Award) 2020 tildeles Alfred Aho og Jeffrey Ullman, for innovasjoner og teori som har dannet grunnlaget for moderne kompilatorer og beslektede algoritmer. De to har dessuten forfattet flere sentrale lærebøker sammen.

Aho er canadier og professor emeritus ved Columbia University. Ullman er professor emeritus ved Stanford University.

– Bruken av datamaskinprogrammering og utviklingen av stadig mer avanserte programvaresystemer underbygger nesten alle de teknologiske transformasjonene vi har opplevd i samfunnet de fem siste tiårene, sier Gabriele Kotsis, president for AM (Association for Computing Machinery), i en pressemelding. ACM er organisasjonen som deler ut Turingprisen, som regnes som IT-verdens svar på Nobelprisen.

– Har hjulpet oss med å forstå

– Selv om talløse forskere og utøvere har bidratt til disse teknikkene, har arbeidet til Aho og Ullman vært spesielt betydningsfullt. De har hjulpet oss til å forstå de teoretiske fundamentene til algoritmer, og til å peke ut kursen for forskning og praksis innen design av kompilatorer og programmeringsspråk, fortsetter Kotsis.

Begge er utdannet ved Princeton University. De begynte sitt samarbeid i 1967 da de jobbet sammen ved Bell Labs. Mens Ullman allerede i 1969 søkte en karriere i akademia, fortsatt Aho i Bell Labs i 30 år før han ble ansatt ved Columbia University.

De to forfattet i alt ni bøker sammen. De mest kjente er «The Design and Analysis of Computer Algorithms» fra 1974 (sammen med John Hopcroft) og «Principles of Compiler Design» fra 1977.

Alan Turing, informatikeren og kodeknekkeren som prisen er oppkalt etter, blir selv hyllet i år ved at han er avbildet på den nye 50-pundseddelen i Storbritannia.