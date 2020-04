MSC bekrefter at nedetiden skyldtes skadevare

Shippinggiganten MSC meldte onsdag denne uken at alle IT-systemene til selskapet igjen er i drift, etter at selskapet måtte stenge flere tjenester knyttet til selskapets hovedkontor ble tatt ned i påskehelgen på grunn av det som ble omtalt som nettverkstans. Dette inkluderer også selskapets nettsted.

I gårsdagens pressemelding opplyses det at nedetiden skyldes et skadevareangrep basert på en «engineered targeted vulnerability». Angrepet skal bare ha berørt et fåtall fysiske systemer i tilknytning til hovedkontoret i Genève.

Nettopp fordi det kun var hovedkontorets interne systemer, i tillegg til nettstedet, som ble berørt av angrepet, har det meste av virksomheten til MSC gått som normalt.

Selskapet ønsker ikke å oppgi flere detaljer om hendelsen, i alle fall i denne omgang.