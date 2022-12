Musk stilte sine følgere spørsmål om han burde gå av eller ikke. 57,5 prosent av de 17,5 millioner Twitter-brukerne som stemte, ber ham gå av.

Den kontroversielle toppsjefen har lovet at han vil gjøre det som blir utfallet av avstemningen.

Nå skal det sies at Musk for lengst har sagt at han ønsker å finne en ny leder at Twitter. Ifølge Reuters sa Musk under et vitnemål i november ved en domstol i USA, at han regner med å bruke mindre tid på Twitter etter hvert, og så vil overlate ledelsen til noen andre.

Men nå sier han at det ikke finnes noen arvtaker som kan holde Twitter i live.