Musk vitnet i OpenAI-saken

– Hvis vi gjør det greit å plyndre en veldedig organisasjon, blir hele grunnlaget for veldedige foreninger i USA ødelagt. Det er min bekymring, sier Elon Musk i sin innledende kommentar tirsdag.

Musk forklarte at hans interesse for OpenAI stammet fra en tro på at Google ikke brydde seg om KI-sikkerhet mens de stormet fram med teknologien.

Han fortalte retten at han støttet prosjektet i den forstand at det skulle være en ideell virksomhet som satte samfunnets beste først, og at all teknologi som ble utviklet skulle være åpen kildekode.

– Jeg ville ikke finansiere OpenAI for å lage trygg KI, for å så finne ut at det faktisk laget utrygg KI, sa Musk.

Fikk tilsnakk

Før retten ble satt tirsdag ble Musk irettesatt av dommer Yvonne Gonzales Rogers for hans omtale av saken i sosiale medier. Musk langet mandag ut mot OpenAI-sjef Sam Altman på X og anklaget ham for å ha stjålet en veldedig organisasjon.

Dommeren sa at hun ikke ønsket å ta rettslige skritt for å forsikre at han ikke unødig uttaler seg om saken, men at hun oppfordret Musk til å ikke forsøke ta saken utenfor rettssalen.

Musk gikk med på å minimere sin aktivitet i sosiale medier, og Altman gikk med på det samme.

Det er ventet at Musk skal fortsette forklaringen sin onsdag.

Vil ha Altmann fjernet

Opprinnelig ble OpenAI grunnlagt som en ideell organisasjon i 2015 med formål om å utvikle kunstig intelligens på en trygg måte som kom hele menneskeheten til gode. I løpet av de første årene bidro Musk med 38 millioner dollar til prosjektet.

OpenAI avviser Musks anklager og hevder milliardæren er drevet av misunnelse, et stort ego og et ønske om å stikke kjepper i hjulene for en konkurrent. I 2023 opprettet Musk sitt eget KI-selskap, xAI – som blant annet står bak samtaleroboten Grok.

Ifølge nyhetsbyrået AP krever han nå i stedet en uspesifisert erstatningssum som skal overføres til OpenAIs ideelle virksomhet. I tillegg vil han ha Altman fjernet fra OpenAIs styre.