Stort nederlag for Elon Musks «krig» mot Open AI

Mye står på spill i KI-verdenen, og ved siden av den rent teknologiske rivaliseringen pågår det også en relativt intens rettsstrid mellom to av hovedaktørene på arenaen – Elon Musk og Open AI.

I september i fjor gikk Musk til søksmål mot Open AI for det han anser som tyveri av bedriftshemmeligheter i forbindelse med at et knippe sentrale personer meldte overgang fra xAI til Open AI.

– Begjæret etter å vinne KI-kappløpet har drevet Open AI til å krysse grensen for «fair play». Open AI brøt Californias og føderal lov ved å påvirke tidligere xAI-ansatte [...] til å stjele og dele xAIs bedriftshemmeligheter, het det i søksmålsdokumentet.

Mangler beviser

Nå har Musk imidlertid møtt på betydelig motbør. Som blant andre nettstedet Ars Technica forteller, har en distriktsdommer i USA nå besluttet at Musk og KI-selskapet hans xAI ikke har lagt frem tilstrekkelige beviser på tyveri av hemmeligheter.

Dommeren begrunner avgjørelsen med at det ikke finnes grunnlag for å si at Open AI selv spilte en aktiv rolle i å stjele og bruke xAIs teknologi, og at xAI selv ikke engang påstår dette.

– Det som er spesielt bemerkelsesverdig, er at det ikke fremsettes noen påstander om Open AIs egen opptreden. xAI hevder ikke at det foreligger noen faktiske forhold som tyder på at Open AI oppfordret xAIs tidligere ansatte til å stjele xAIs forretningshemmeligheter, eller at disse tidligere xAI-ansatte brukte noen stjålne forretningshemmeligheter etter at de begynte å jobbe i Open AI, heter det i dommerens begrunnelse.

Avviser søksmålet

På bakgrunn av dette innvilger dommeren Open AIs begjæring om å avvise søksmålet, noe som er et alvorlig tilbakeslag for Elon Musk.

xAI hevdet i sitt opprinnelige søksmål at det hele startet med Open AIs «mistenkelige» ansettelse av en ingeniør som var sentral i xAIs tidlige fase, som skal ha tilstått å ha stjålet hele selskapets kodebase – noe xAI gikk til sak om i august i fjor.

Musks KI-selskap hevder at dette forholdet imidlertid ble fulgt av «minst» to andre tilfeller av tyveri av bedriftshemmeligheter, hvor tidligere xAI-ansatte samlet inn kildekode og lastet den opp til sine private enheter.

I den ferske kjennelsen pekes det imidlertid på at xAIs søksmål ikke inneholder noen beskyldninger om at kildekoden ble brukt etter at personene begynte å jobbe for Open AI.

Benektet av Open AI

En talsperson for Open AI benektet anklagene i en kommentar til Reuters og andre medier og hevdet at søksmålet er «det seneste kapittelet i Musks pågående trakassering».

Dette er for øvrig kun et av flere rettslige fremstøtet mot Open AI. I fjor sommer fortalte Digi at Musk anklaget Open AI og Apple for å favorisere Chat GPT i rangeringen av topp-apper for KI i Apples appbutikk.

Opprinnelig var Musks hovedanklage imidlertid at Open AI-ledelsen hadde forlatt selskapets opprinnelige misjon om å utvikle kunstig intelligens (KI) til nytte for menneskeheten og ikke for profit.

Som om ikke dette var nok, krever Musk nå et gigantbeløp på 134 milliarder dollar fra Open AI og Microsoft for innsatsen han bidro med i oppstartsfasen av kunstig intelligens.

Open AI har på sin side tidligere gått til motsøksmål mot Musk og anklaget mannen for å være bitter på selskapets suksess og på at han ikke fikk viljen sin da han krevde full kontroll over Open AIs teknologi.