Musks formue vokser – overlegent rikest i verden

I år som i fjor topper Musk forretningsmagasinet Forbes’ årlige liste over verdens milliardærer.
Teknologientreprenøren Musk har en formue på 839 milliarder dollar – tilsvarende vel 8000 milliarder kroner.
Totalt er 3428 milliardærer med på årets liste over verdens rikeste, en økning på 400 fra i fjor. Googles medgründer Larry Page ligger på andreplass med en formue på 257 milliarder dollar.
Blant nykommerne på listen er tennislegenden Roger Federer og musikkstjernene Dr. Dre og Beyoncé Knowles-Carter.
USAs president Donald Trumps formue økte ifølge Forbes med 27 prosent i fjor og er nå anslått til 6,5 milliarder dollar. Han er rangert som nummer 645 i verden.
