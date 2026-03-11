Abonner
Elon Musk

Musks formue vokser – overlegent rikest i verden

Elon Musk er ikke bare verdens rikeste mann. Han er også den første personen noensinne med en formue på over 800 milliarder dollar.

Elon Musk topper Forbes' liste over rikinger for andre år på rad.
Elon Musk topper Forbes' liste over rikinger for andre år på rad. Foto: Reuters/Evelyn Hockstein
NTB
11. mars 2026 - 07:31

I år som i fjor topper Musk forretningsmagasinet Forbes’ årlige liste over verdens milliardærer.

Teknologientreprenøren Musk har en formue på 839 milliarder dollar – tilsvarende vel 8000 milliarder kroner.

Totalt er 3428 milliardærer med på årets liste over verdens rikeste, en økning på 400 fra i fjor. Googles medgründer Larry Page ligger på andreplass med en formue på 257 milliarder dollar.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Skatteetaten
Norske utviklere bygger fundamentet for global skattereform

Blant nykommerne på listen er tennislegenden Roger Federer og musikkstjernene Dr. Dre og Beyoncé Knowles-Carter.

USAs president Donald Trumps formue økte ifølge Forbes med 27 prosent i fjor og er nå anslått til 6,5 milliarder dollar. Han er rangert som nummer 645 i verden.

Nestleder Sofie Marhaug i partiet Rødt under markeringen mot å åpne for vannkraftutbygging i vernede vassdrag.
Les også:

Vekker reaksjoner: – Helt uakseptabelt

Elon Musk
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.