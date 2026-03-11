Musks formue vokser – overlegent rikest i verden

I år som i fjor topper Musk forretningsmagasinet Forbes’ årlige liste over verdens milliardærer.

Teknologientreprenøren Musk har en formue på 839 milliarder dollar – tilsvarende vel 8000 milliarder kroner.

Totalt er 3428 milliardærer med på årets liste over verdens rikeste, en økning på 400 fra i fjor. Googles medgründer Larry Page ligger på andreplass med en formue på 257 milliarder dollar.

Blant nykommerne på listen er tennislegenden Roger Federer og musikkstjernene Dr. Dre og Beyoncé Knowles-Carter.

USAs president Donald Trumps formue økte ifølge Forbes med 27 prosent i fjor og er nå anslått til 6,5 milliarder dollar. Han er rangert som nummer 645 i verden.