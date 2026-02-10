Nettgigantene i retten i USA

I den ene saken har en 20 år gammel kvinne gått til sak mot Meta og Youtube fordi hun mener hun har fått betydelige psykiske skader som følge av at hun ble avhengig av sosiale medier som barn.

– Denne saken handler om to av de rikeste selskapene i historien, som har tilrettelagt for avhengighet i barns hjerner, sa advokat Mark Lanier, som representerer kvinnen, i sin åpningsprosedyre i retten i Los Angeles mandag.

Avviser anklagene

Meta-sjef Mark Zuckerberg er ventet i vitneboksen i løpet av neste uke, mens Instagram-sjef Adam Mosseri er ventet i retten denne uka.

– Anklagene i dette søksmålet er rett og slett ikke riktige, sier Youtubes talsperson Jose Castaneda.

– Det har alltid vært en bærebjelke i vårt arbeid å kunne tilby unge mennesker trygge og sunne opplevelser, sier han.

Også Meta har tatt avstand fra beskyldningene. Snapchat og Tiktok var også opprinnelig inkludert i søksmålet, men de inngikk separate forlik i forkant av rettssaken. Detaljene i forliket er ikke kjent.

Det er knyttet stor spenning til utfallet av rettssaken, som kan skape en historisk presedens over hele USA med tilsvarende saker. Advokatene til saksøkeren har varslet at de vil ta i bruk tilsvarende strategier som ble benyttet på 1990-tallet og tidlig 2000-tallet i søksmål mot tobakksindustrien, hvor selskaper måtte svare på alvorlige beskyldninger om salg av skadelige produkter.

Forbrukervernlover

Den andre saken er også mot Meta og starter i New Mexico mandag. Der er det påtalemyndigheten som går til sak i det første av en rekke delstatlige søksmål mot selskaper som står bak sosiale medier, knyttet til skadevirkninger på barn.

Delstatens advokater sa i sitt åpningsinnlegg til juryen at Meta ikke opplyste om hva de visste om skadelige virkninger plattformen deres kunne ha på barn, noe som er i strid med delstatens forbrukervernlover. Saken kommer i stor grad til å dreie seg om faren for seksuell utnytting av barn og altså hvorvidt Meta har villedet om sikkerheten på selskapets plattformer.

– Et gjennomgangstema kommer til å være at Meta setter profitt foran sikkerhet. Meta visste helt klart at ungdommers sikkerhet ikke var selskapets prioritet, at ungdommers sikkerhet var mindre viktig enn vekst og engasjement, sier Donald Migliori, som representerer delstaten.

Han sier juryen vil få høre vitneutsagn og se internkommunikasjon som viser at Zuckerberg visste om omfattende bruk blant barn under 13 år, i strid med offentlige uttalelser.

– Stolte av fremskrittene

Meta avviser at de har brutt loven. De hevder delstatens etterforskning var etisk tvilsom of viser til bruk av barnebilder og stedfortrederkontoer, forsinkelser i anmeldelser av overgrepsmateriale og at data fra enheter som er brukt i saken, er blitt slettet. Selskapet mener delstaten har plukket ut bevismateriale for å bygge opp under sensasjonspregede påstander.

Selskapet mener søksmålene forsøker å gi selskapene bak sosial medier skylden for psykiske helseproblemer blant ungdom på en måte som overforenkler problemet. Meta sier de lenge har jobbet for å støtte unge mennesker og trekker fram en rekke av innstillinger, verktøy og sikkerhetstiltak som er lagt til underveis.

– I over et tiår har vi lyttet til foreldre, jobbet med eksperter og med politiet, foretatt dyptgående forskning for å forstå de viktigste sakene. Vi er stolte av fremskrittene vi har gjort, sier selskapet i en uttalelse.