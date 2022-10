Selskapet SpaceX, som eies av Elon Musk, krever at Pentagon tar over ansvaret for å betale for satellittmottakere som er blitt sendt til Ukraina, melder CNN.

Siden i vår har Starlinks satellittmottakere sikret internettforbindelse til deler av Ukraina. De har vært svært viktige for Ukrainas forsvar ettersom de har gjort det mulig å fortsette kommunikasjonen under kampene til tross for at mobil- og nettforbindelser er blitt ødelagt i russiske angrep.

Dokumenter som CNN har fått tilgang til, viser at SpaceX i forrige måned sendte et brev til USAs forsvarsdepartement Pentagon der det står at selskapet ikke lenger har muligheten til å finansiere Starlink-tjenesten.

– Vi er ikke i posisjon til å donere flere terminaler til Ukraina eller finansiere de nåværende terminalene på ubestemt tid, skriver selskapet.

Så langt har selskapet donert om lag 20.000 Starlink-enheter til Ukraina. I forrige uke oppga Musk i en Twitter-melding at operasjonen har kostet SpaceX 80 millioner dollar, drøyt 840 millioner kroner. Selskapet har anslått at prisen kommer til å nærme seg 400 millioner dollar de tolv neste månedene.

Satellittnettet Starlink er et underenhet i Elon Musks selskap SpaceX, som har arrangert private reiser til verdensrommet.