Kunngjorde stor nyhet: Starlink har fått svært etterlengtet funksjon

Starlink er nå i bruk i store deler av verden og oppgraderes stadig med nye funksjoner og løsninger. Nå har et nytt, etterlengtet tilbud kommet på plass for den satellittbaserte internettløsningen.

Starlink kan nå nemlig brukes i kjøretøy som er i bevegelse – en mulighet som hittil har glimret med sitt fravær. SpaceX har kalt tilbudet «Flat High Performance Starlink».

Koster en del

Tilbudet kommer noen måneder etter at Starlink fikk offisiell godkjennelse av amerikanske myndigheter til å plassere terminalene i kjøretøy. På det tidspunktet var ikke de mobile terminalene klare til bruk, men det er de altså nå.

Kanskje ikke helt overraskende må man grave litt dypere i lommeboken for å kunne bruke Starlink i fart. På hjemmesidene kan man lese at det koster 2500 dollar for den nødvendige maskinvaren og deretter 135 dollar i måneden for abonnementet.

2500 dollar tilsvarer cirka 25.700 kroner med dagens kurs. Standardterminalen koster til sammenligning 599 dollar, litt over 6000 kroner, så det er en viss prisforskjell.

SpaceX lover at det nye tilbudet vil by på høye hastigheter og lav forsinkelse, men ingen ytelsesanslag er oppgitt.

«Flat High Performance Starlink»-terminalen slik den er avbildet på SpaceX' hjemmesider. Foto: SpaceX

Laget for permanent montering

Ifølge selskapet opererer «Flat High Performance Starlink»-løsningen med en bredere synsvinkel og forbedret GPS-funksjonalitet, noe som gjør at terminalen kan koble seg til flere satellitter og sørge for vedvarende forbindelse på farten.

Det opplyses også at terminalen er designet for permanent montering i kjøretøyet og at den skal tåle tøffe påkjenninger. Hvordan løsningen faktisk yter under realistiske omstendigheter, må vi nok vente på de første leveringene for å få innsikt i.

Tilbudet er enn så lenge kun tilgjengelig for bestilling i utvalgte markeder, og det ser ikke ut til at Norge er blant stedene som først får tilgang til løsningen.

Med det nye tilbudet er Starlink i ferd med å bli skikkelig allstedværende. I sommer lanserte SpaceX Starlink Maritime, som lar brukere benytte Starlink til sjøs – i første omgang på kommersielle fartøy, oljeplattformer og store yachter. Det tilbudet koster 50.000 kroner i måneden.