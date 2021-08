Myheritage kan få kjempebot for brukervilkår på over 200 sider

I en pressemelding skriver Forbrukerrådet at de mente at Myheritage brøt personvernlovgivningen, og sendte derfor i mars i fjor en klage til Datatilsynet. Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, understreker at saken er særlig graverende, siden det handler om menneskets arvestoff. Jo mer sensitive dataene er, jo strengere er lovverket.