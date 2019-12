Mystisk fiberbrudd slo ut nettet i deler av Øst-Europa, Tyrkia og Iran

Google opplyser at selskapets tjenester var utilgjengelige i regionen i cirka 30 minutter, inntil de fikk omdirigert seg rundt problemet med nye ruter. Det melder den britiske kringkasteren.

Deler av internettrafikken i Bulgaria, Iran og Tyrkia ble slått ut torsdag morgen. BBC skriver at utfallet varte i rundt to timer. Årsaken var at flere fiberkabler ble kuttet samtidig, ifølge en uttalelse fra Google.

BBC skriver videre at det er svært sjeldent at flere fiberkabler kuttes på samme tid.

Det doble fiberbruddet skjedde samtidig på en forbindelse mellom Iran og Romanias hovedstad Bucuresti, samt på en annen fiberlinje mot tyske München, bekrefter Sadjad Bonabi, direktør ved Irans statlige teleinfrastrukturselskap.

– Vi overfører internett-trafikken til de gjenværende fungerende rutene i vest og sør, opplyser Bonabi en kort kunngjøring på persisk. Ifølge ham førte utfallet til at landet mistet kapasitet tilsvarende 650 gigabit/s.

Netblocks.org, en tjeneste som kartlegger tilgjengelighet av internett, har også fanget opp hendelsen. Iran later til å ha blitt hardest rammet, men utfallet skal ha berørt også naboland som Tyrkia og Aserbajdsjan.

Noen forklaring på hvorfor eller hvordan kablene ble kuttet foreligger ikke. BBC skriver at Google vil komme med en hendelsesrapport de kommende ukene.