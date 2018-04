Nå betaler Facebook deg penger om du finner apper som misbruker data

Å utlove «dusører» er allerede et virkemiddel som er i bruk når det gjelder å avdekke sikkerhetsfeil, men nå skal Facebook også ta i bruk metoden mot misbruk av persondata. Selskapet utlover nemlig nå dusører til folk som finner apper med tvilsom datahåndtering.

«Data Abuse Bounty», som tiltaket heter, fungerer ved å belønne folk som oppdager applikasjoner som samler informasjon om brukere – som i sin tur misbrukes av andre parter.

Formålet med tiltaket er å forhindre uautorisert overføring eller salg av informasjon som samles inn om Facebook-brukere på legitimt vis via applikasjoner som benytter tjenestens app-plattform. Med andre skal de prøve å forhindre flere Cambridge Analytica-hendelser.

Deler ut opptil 300 000 kroner

For å kvalifisere til belønning må man bevise at informasjon som er samlet inn på legitimt vis har blitt overført til andre parter og misbrukt, og kun mistanker er altså ikke tilstrekkelig. I tillegg er det et krav at minst 10 000 Facebook-brukere er rammet.

Om man oppfyller kriteriene kan innsendte bidrag gi en belønning på minimum 500 dollar, men avhengig av alvorlighetsgrad kan summen bli betydelig høyere – helt opp mot 40 000 dollar, som tilsvarer over 300 000 kroner.

I de tilfellene hvor dusørpåfunnet faktisk fører til avdekking av datamisbruk vil Facebook iverksette tiltak som inkluderer sletting av den aktuelle applikasjonen fra plattformen deres, etterforskning av alle relaterte systemer og rettslige skritt mot det aktuelle selskapet og tilknyttede parter.

Mer informasjon om det nye tiltaket finner du hos Facebook.

