Nå blir «Blue Screen of Death» blå – igjen

Det burde ikke komme som noen overraskelse for noen at Windows 11 fremdeles har en lang liste av barnesykdommer og bugs, og at listen over hva som er fikset i hver oppdatering derfor er tilsvarende lang.

I listen for Build 22000.346 fant vi imidlertid noe interessant:

«Blue Screen of Death» (også kjent som «BSoD») er tilbake!

Den har egentlig ikke vært borte, men har vært svart siden sommeren 2021, da Microsoft ifølge The Verge endret fargen for å gjøre den mer lik andre systemskjermer i Windows 11.

Informasjonen den gir når PCen tryner på spektakulært vis, har imidlertid vært den samme ganske lenge. En trist smiley ble lagt til i 2008, og i 2016 kom det QR-koder på den, men den øvrige informasjonen endret seg ikke vesentlig.

Bugs av regnbuen

Selv om blå for det meste er den vanligste fargen, og den de fleste kjenner til, forekommer det også andre:

«Red Screen of Death» kan forekomme når grafikkortet har problemer med Windows, eller omvendt. Denne er kjent fra Windows 98 og Windows Vista, men kan også forekomme i andre versjoner.

«Brown Screen of Death» kan dukke opp i lignende tilfeller.

«Gray Screen of Death» har dukket opp på Microsoft Surface-enheter som kjører Windows 8.1 RT, fra mai 2015 og utover.

I 2016 fikk Windows 10 en «Green Screen of Death, men kun for brukere som var med i Inside-programmet.

Andre systemer, enheter og versjoner kan ha lignende feilskjermer som er gule, hvite, lilla, og en hel del andre, men disse er mindre kjent enn den legendariske BSoD.

Gammel

BSoD var tidlig en del av Windows, faktisk så tidlig som Windows NT 3.1 i 1993, men var naturlig nok mer kjent fra operativsystemer som krasjet oftere enn andre. For eksempel Windows 95, Windows Me og windows Vista, for å nevne de mest utskjelte.

På Reddit finnes det en gruppe mennesker som finner glede i å poste bilder av BSoD på enheter rundt omkring i samfunnet.