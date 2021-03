Microsoft retter alvorlig skriverfeil i Windows 10

Den valgfrie kvalitetsoppdateringen til Windows 10, tilbudt gjennom Windows Update. Skjermbilde: Digi.no

Microsoft har kommet med en valgfri oppdatering til Windows 10 som fjerner en alvorlig feil som ble innført i operativsystemet i forrige uke. Feilen har ført til at operativsystemet krasjer dersom brukeren forsøker å sende en utskrift til visse typer skrivere.

Feilen fulgte med oppdateringer som skal fjerne Flash Player for godt.

Oppdateringen som fjerner feilen er tilgjengelig via Windows Update, men blir ikke tatt i bruk uten at brukeren aktivt velger at den skal lastes ned og installeres.

Brukergrensesnittet for Windows Update kommer man til ved å velge Innstillinger i startmeny, deretter «Oppdatering og sikkerhet».