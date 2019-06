Nå blokkerer Vivaldi annonser på villedende nettsteder

Vivaldi Technologies kom i dag med en ny versjon av Vivaldi-nettleseren, 2.6. Den største nyhetene i denne utgaven er beskyttelse mot teknikker som en del useriøse nettsteder benytter for å villede brukerne.

En rekke slike teknikker er oppgitt på denne siden. Dette inkluderer manipulering av nettleserhistorikken, uventede klikkområder, falske advarsler og markedsføring av skadevare.

Mindre avhengighet

Den nye funksjonen, som er aktivert som standard, men som kan deaktiveres, har tilgang til en svarteliste som Vivaldi Technologies administrerer og tilbyr nettleseren via en ende-til-ende-kryptert forbindelse. Nettleseren laster automatisk ned oppdaterte utgaver av listen.

– Vi forsøker å holde brukerne våre trygge og vil fortsette å se på andre muligheter å beskytte dem, sier Jon von Tetzchner, administrerende direktør og grunnlegger av Vivaldi Technologies, i en pressemelding.

Han legger til at den nye funksjonaliteten er implementert på denne måten for å gjøre selskapet og nettleseren mindre avhengig av tredjepartstjenester.

De øvrige nyhetene i Vivaldi 2.6 dreier seg mer om detaljer. Selskapet nevner de fleste her.

Annonseblokkering og Chromium

Vivaldi er som kjent basert på Googles Chromium-prosjekt. Inkludert i Chromium er det et programmeringsgrensesnitt, webRequest API, som benyttes av flere annonseblokkerende nettleserutvidelser til blant annet å observere, blokkere eller modifisere webtrafikk til å fra nettleseren.

I oktober i fjor ble det kjent at Google ønsker å erstatte deler av dette med et nytt programmeringsgrensesnitt, declarativeNetRequest, fordi selskapet mener at webRequest er for lett å misbruke av ondsinnede nettleserutvidelser. Med webRequest API blir alle dataforespørsler eksponert for utvidelsen, som dermed kan få tilgang til blant annet innloggingsdata, personopplysninger og epost. Derfor er webRequest API også mye brukt av ondsinnede nettleserutvidelser.

Det første forslaget til declarativeNetRequest API-et har blitt møtt med mye kritikk. Flere mener at det ikke gjør det mulig å tilby samme annonseblokkeringsfunksjonalitet som med webRequest API.

Uenighet

Vivaldi Technologies er blant aktørene som ikke er enige i Googles argumentasjon, samtidig som at Googles planer påvirker Vivaldi, som altså er basert på Chromium.

Tidligere denne måneden kom Vivaldi Technologies med et blogginnlegg hvor det går fram at selskapet vil forsøke å omgå Googles planer ved for eksempel å gjenopprette webRequest API i Vivaldi-kodebasen. I blogginnlegget understrekes det at ingenting er avgjort i denne saken, heller ikke fra Googles side.

Google mener at mye av kritikken skyldes misforståelser, men har nylig kunngjort en del justeringer i planene for declarativeNetRequest, som et svar på motforestillingene.

Leste du denne? Endelig har Vivaldi-nettleseren kommet med synkronisering