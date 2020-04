Nå er alle kjernefunksjonene i Github gratis for alle – også team

Microsoft-eide Github annonserte på tirsdag at all kjernefunksjonaliteten i Github nå er gratis for alle brukere, også for team med et ubegrenset antall deltakere.

Det har riktignok vært gratis helt siden januar i fjor å opprette så mange private (lukkede) repos man vil, men det har vært enkelte begrensninger – som at man maks har kunnet hatt tre bidragsytere per private repo. Det gjorde at bedrifter som ønsket å bruke Github, og som ikke ville la all kildekoden ligge åpent tilgjengelig i et offentlig tilgjengelig repo, var nødt til å betale en sum per bruker per måned.

Med den nye prismodellen er det nå kun mer avanserte funksjoner og utvidet brukerstøtte som koster penger. All kjernefunksjonaliteten er gratis, og alle som vil kan opprette så mange private repoer de vil gratis – med et ubegrenset antall bidragsytere per repo.

Reduserer prisen

Alle organisasjoner som tidligere brukte Team for Open Source har nå blitt oppgradert til Github Free. Men selv om det ikke er noen begrensninger på antallet private repoer eller bidragsytere, er det en begrensning på hvor mye du kan lagre i private repos. Dette er på 500 MB for private repos, og ubegrenset for offentlige repos.

Har du behov for mer avanserte funksjoner (som kodeeier-funksjonalitet), enterprisefunksjoner som SAML eller personlig brukerstøtte, må du oppgradere til ett av de betalte produktene – for eksempel Github Team eller Github Enterprise, som også inkluderer mer lagringsplass for private repos. Prisen på Github Team er redusert fra 9 dollar i måneden per bruker, til 4 dollar.

