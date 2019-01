Nå kan du lage så mange private Github-repos du vil, helt gratis

Vil du laste opp koden din gratis på Github? Da må du dele den med hele verden.

Selv om den egentlig ikke burde ligge offentlig, og selv om den er uferdig og stygg.

Slik har virkeligheten vært for brukere av verdens største kodelager. Dersom man trenger et lagringssted, men kun vil gjøre koden synlig for deg selv eller et utvalg personer, har man hittil måtte betale Github for et såkalt privat repo.

Det har fått mange til å gå over til konkurrenter, som Gitlab og Bitbucket, idet man trenger et privat boltrested for koden.

Slik er det ikke lenger. Denne uken annonserte Github, som nylig ble kjøpt av Microsoft, at man fra nå av kan opprette så mange private repos man bare vil, helt gratis.

Slik gikk det med Github-trafikken etter oppkjøpet.

Maks tre bidragsytere per repo

Github legger riktignok til en begrensning på tre bidragsytere per private repo. Altså blir løsningen neppe aktuelt for større bedrifter.

Men for den jevne utvikler er dette fortsatt gode nyheter. Spesielt for de som foretrekker Github, men har sett seg nødt til å migrere over til andre, rimeligere, tjenester på grunn av kostnaden.

Også selskaps-utgaven av Github får en overhaling. Enterprise Cloud og Enterprise Server slås sammen og blir Github Enterprise. Selskaper som foretrekker lokal hosting kan nå benytte seg av skyløsningen og omvendt. Løsningene kan også kobles sammen med Github Connect, som gjør at utviklere skal kunne jobbe sømløst mellom dem.

Private repos skal ha utgjort rundt 12,5 prosent av selskapets inntektsstrøm, langt lavere enn inntektene fra enterprise-løsningene.

På hackernews spør mange brukere seg om hvorfor Microsoft og Github nå gjør som de gjør. Vi anbefaler interesserte å ta en kikk på debatten der.