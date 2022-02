Etter at AMD nylig kjøpte opp Xilinx, har selskapets markedsverdi for første gang gått forbi erkerivalen Intels, melder blant andre Tom's Hardware.

Ifølge nettstedet skal AMD nå være verdsatt til omtrent 197,75 milliarder US-dollar, mens Intels markedsverdi på samme tidspunkt (15. februar) var «bare» 197,24 milliarder dollar. Forskjellen var altså på «skarve» 510 millioner dollar, eller omtrent 4,6 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Lommerusk, i denne sammenhengen.

Bykset i markedsverdi skyldes som nevnt AMDs oppkjøp av Xilinx, hvor 248,38 millioner aksjer i Xilinx ble konvertert til 428 millioner nye aksjer i AMD. Dette bragte det totale antallet AMD-aksjer opp i 1,628 milliarder, og dermed også totalverdien over Intels nivå.

AMD var på konkursens rand for seks år siden, da de lanserte de første prosessorene med Zen-arkitekturen. Siden dengang har både prosessorytelsen og aksjekursen gått i taket, og nå kniver AMD mot Intel på begge fronter, selv om Intel noe i realiteten er et langt større selskap.

AMD er imidlertid i den posisjonen at de har to erkerivaler: Intel på prosessormarkedet og Nvidia på grafikkbrikkemarkedet. AMD har ikke tatt igjen sistnevnte riktig ennå, verken i ytelse eller markedsverdi. De nærmer seg med hensyn til ytelse, og tar mer og mer innpå Nvidias produkter for hver generasjon, men når det gjelder markedsverdi må både AMD og Intel se seg grundig slått av Nvidia, som er verdt mer enn begge de to andre selskapene til sammen.