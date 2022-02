AMD kunngjorde mandag denne uken at selskapet har fullført oppkjøpet av Xilinx, et amerikansk selskap som er mest kjent for oppfinnelsen av en type databrikker som kan programmeres etter de har blitt produsert – FPGA (Field-Programmable Gate Array).

Digi.no omtalte oppkjøpsplanene høsten 2020 (for abonnenter).

Oppkjøpet har vært gjenstand for granskning hos konkurransemyndigheter i flere deler av verden. Nå har alle gitt tommelen opp.

AMD-sjef Lisa Su sier i en pressemelding at oppkjøpet av Xilinx bringer sammen et svært komplementært sett med produkter, kunder og markeder. Dette inkluderer Xilinx' produkter innen FPGA-er, systembrikker, løsninger innen kunstig intelligens og programvareekspertise.

Tidligere Xilinx-toppsjef Victor Peng går nå over i en stilling som president for en ny AMD-avdeling kalt Adaptive and Embedded Computing Group.

Xilinx-aksjonærene vil få motta 1,7234 AMD-aksjer for hver Xilinx-aksje de eier.