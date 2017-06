Nå er det mulig å kjøpe Bitcoins i minibank i Oslo: – Har blitt veldig populært

Digitale valutaer har hatt en ekstrem vekst det siste året. Stadig flere nordmenn ønsker å ta del i prisfesten, men komplekse kjøpsprosesser har satt en brems på salget. Derfor plasseres det nå ut en «Mikrobank» for digital valuta i Kiellands hus i Oslo.

Går alt som planlagt vil åtte nye mikrobanker plasseres rundt om kring i norske storbyer i løpet av 2018.

– Stadig flere automater settes ut i verden, og det har blitt et populært tilbud for å skaffe seg kryptovaluta. Mange synes det tekniske ved kjøp av den digitale valutaen er vanskelig, så da tenkte vi at det var på tide å få på plass en automat i Oslo, sier Haavard Ostermann til digi.no.

2 533 dollar for én Bitcoin

Han er en av tre medeiere i selskapet Blockbridge som eier Oslo-automaten, som nå er inne i en testperiode.

Aldri før har Bitcoin vært like mye verdt som den er i dag. Mandag koster den digitale valutaen 2 533 amerikanske dollar. Til sammenligning koster en unse (27 gram) gull 1 240 dollar.

Da digi.no skrev at analytikerne var optimistiske for en varig kursoppgang i februar, kostet kryptovalutaen rundt 1 200 dollar. Siden da har den bare fortsatt å stige.

Entusiaster står bak

Ostermann jobber til vanlig som jurist i Finansforbundet, men er veldig opptatt av blokkjedeteknologi på fritiden.

Haavard Ostermann jobber til vanlig som jurist i Finansforbundet, og engasjerer seg sterkt i kryptovaluta. Foto: Finansforbundet

– Jeg har fulgt kryptovalutamarkedet siden Bitcoins ble stort i 2013-14. Nå tenkte vi at tiden var moden for at vi fikk en mikrobank i Norge. Bitcoins kommer til å bli en viktig del av verdensøkonomien fremover. Å få denne automaten på plass er et viktig steg på veien til å gjøre kryptovaluta tilgjengelig for allmenheten, sier Ostermann til digi.no.

For å kjøpte Bitcoins mater du automaten med kontanter, som så sjekker med de store digitale børsene hva den aktuelle kursen er.

«Graver» ut Bitcoin i Kina

Kryptovaluta blir så kjøpt, og overført til din digitale lommebok.

Hele prosessen tar rundt ett minutt.

Da den digitale valutaen ble introdusert i 2010 kostet én Bitcoin seks amerikanske cent. Men enorm etterspørsel har fått kursen til å stige i vers.

I Kina satses det massivt på digitale gullgruver. Mellom 60 og 70 prosent av Bitcoin-utvinningen skjer i Østen. Hver eneste dag står gigantiske serverfarmer i den kinesiske byen Mabian i Sichuan-provinsen i høygir for å produsere Bitcoin.

Litecoin og Ethereum

Her jobber arbeiderne 24 timer i døgnet, hele året igjennom. En serverfarm kan produsere 50 Bitcoins om dagen – rundt én million norske kroner. China Money Network skriver at billig vannkraft gjør affæren svært kostnadseffektiv.

Foreløpig leveres det bare Bitcoins ved Oslo-automaten, men planen er at tilbudet skal utvides til flere digitale valutaer.

Maskinen har vært i drift siden mandag 19. juni. Nå står den inne i et kontorfellesskap, men flyttes ut på kjøpesenteret når det formelle er på plass i løpet av sommeren. Foto: Blockbridge

Blant disse finner vi Litecoin og Ethereum.

– Tilbudet utvides i august når det tekniske er løst, forteller gründer Ostermann til digi.no.

1 300 automater på verdensbasis

Automaten for uttak er levert av tsjekkiske General bytes. Selskapet har spesialisert seg på minibankløsninger for kryptovaluta siden 2014.

På verdensbasis finnes det omtrent 1 300 slike maskiner.

– Siden det ikke er noen norske leverandører av disse løsningene, ble vi nød til å se til utlandet for å finne en passende automat. Det finnes mellom fire og fem store leverandører der ute, og valget falt altså på General Bytes, sammenfatter Ostermann.