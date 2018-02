Nå har endelig også Sony-mobilene blitt kvitt de store skjermrammene

BARCELONA (DIGI.NO): Et halvt døgn etter at Samsung har utbasunert sine nye S9 og S9+-modeller til verden er Sony klar med sine. I motsetning til sin koreanske konkurrent, som lanserer stor og ekstra stor, gjør Sony det motsatte; stor og liten. Det har de hatt suksess med før. Det er ikke alle som har giganthender.

I dag lanseres nye Xperia XZ2 og XZ2 Compact her på Mobile World Congress i Barcelona, og vi får vel på Sonys vegne si endelig.

Selskapets mobiler har begynt å se litt gammeldagse ut. De har holdt seg til den samme designen i ulike varianter i mange år, men nå skjer det omsider noe.

18:9-format

Den mest åpenlyse endringen er at Sony nå tar i bruk et nytt høyde/breddeformat på 18:9, så telefonene blir litt mer avlange.

Det betyr også at de blir mer like andre toppmodeller, og det kan nå nesten være litt vanskelig å skille en Samsung fra en Sony. Det nye formatet bidrar til at forholdet mellom skjerm og frontareal er bedre enn på noen tidligere Xperia-modell. Når skjermene blir store ønsker man ikke dødplass.

Stor og ikke fullt så stor: Sony har puttet inn en høyere skjerm i sine nye toppmodeller og utstyrt den med høy stereolyd, kraftig vibrasjon og video i HDR for å gi den ultimate film og spillopplevelsen. Foto: ORV

Når vi sammenlikner med Samsung så har Xperia XZ2 nesten samme skjermstørrelse som S9. Den har 5,7 tommer, mens S9 har 5,8 tommer. XZ2 Compact derimot klarer seg med en 5-tommer. Den føles betydelig mindre og er ikke særlig større enn den forrige Compact-modellen som hadde 16:9-skjerm.

De tidligere kompaktmodellene har hatt dårligere oppløsning enn de store. Dette er ikke tilfelle denne gangen. Den får samme oppløsning som storebror, det vil si FHD+ som er Full HD med de ekstra pikslene som trengs for å utvide formatet til 18:9. Altså 2200 ganger 1080 piksler.

Avrundet design

Designmessig er de to nye modellene litt avrundet. De er tykkest på midten fordi kamera og andre ting trenger plass, men smalner av mot kantene. Spesielt den største minner litt om et tynt såpestykke der den er 11,1 mm på midten og 6 mm langs kantene. Compact er litt tykkere og er 12,1 mm på midten og 7 mm langs kantene.

Blank og matt; Xperia XZ2 har en blank finish i tykt Gorillaglass på baksiden. XZ2 Compact er i matt polykarbonat som etter sigende skal være meget motstandsdyktig mot riper. Foto: ORV

Begge modellene har Gorillaglass 5 over skjermen i såkalt 2,5D-format. Det vil si at skjermen er slipt til for å gi inntrykk av 3D. Xperia XZ2 har fått det Sony kaller 3D-glass på baksiden. Det vil si at glasset er støpt i en slags trauform. Compact har i stedet polykarbonat bakside laget for å motstå riper.

Sony har valgt å gjøre telefonene litt tyngre og tykkere enn andre for å kunne bruke tykkere glass. De mener det reduserer muligheten for å knuse glasset.

Kraftigste Snapdragon-brikke

På prosessorsiden får begge modellene Qualcomms nye Snapdragon 845. Som seg hør og bør i en toppmodell av 2018 for de som ikke snekrer sin egen prosessor, som Samsung, Huawei og Apple. Sannsynligvis vil kompaktmodellen bli den billigste telefonen på markedet med denne topprosessoren en god stund.

Begge modellene får 4 GB RAM og 64 GB lagringsminne. Telefonene har også plass til microSD-kort på opptil 400 GB.

Større batteri

Xperia XZ2 har fått et større batteri enn forgjengeren og havner på 3,18 Ah. XZ2 Compact sitt er på 2,87 Ah. Sammen med strømstyringsteknologien som Sony har vært gode på og de nye strømbesparende egenskapene som både finne i prosessoren og Android 8 burde det se lyst ut for batterilevetiden.

Sony lanserte for noen år siden en sidemontert fingeravtrykkleser i av/på-knappen. Den har måttet flytte seg til baksiden, selv om sidemonteringen var fingermessig smart. Det ble for mange designbegrensinger når man skulle ha en flate på siden.

Underholdning: Filmopplevelsen er faktisk temmelig imponerende. Lyden er høy og når Sony viser sin kommende actionfilm på telefonen kan du også stille inn vibrasjon som kompletterer opplevelsen. Foto: ORV

Få nyheter på kamerafronten

Det er ingen store nyheter på kamerasiden. Begge de nye modellene vil få det samme 19 megapiksel, f/2,5-kameraet som satt i XZ Premium. Det er ikke så lyssterkt som Samsung byr på, men det er til gjengjeld mer vidvinklet. Sony mener de forbedringene som kommer med Snapdragon 845 og det samarbeidet de har hatt med Qualcomm om bildebehandlingsalgoritmer gjør at kamerat kan ta bilder med vesentlig mindre bildestøy enn før. Slikt er jo mest fremtredende når lysforholdene er dårlige.

Sony har vært først med flere ting på kamerasiden før og den nye videofunksjonen som kan ta videoopptak i 4K med HDR håper de holder en stund før andre kommer etter. Det betyr at videoen tar opp hver primærfarge med 10-bits oppløsning i stedet for 8-bit. Da kan man fange et mye større fargeområde som defineres innen den såkalte Rec 2020-standarden. Videoen komprimeres i HEVC-format. Ulempen er at en slik video trenger enten Sony-telefonen selv, som er HDR-klar, eller en moderne TV med HDR som klarer å gjengi det utvidede farge- og dynamikkområdet. Youtube er også klar for slike videoer.

Teknologivitne: Sony Pictures teknologisjef, Don Eklund mener vi nå trenger mobiler med 4K-opptak i HDR som også kan vise HDR under avspilling. Foto: ORV

Som alltid når Sony skal lansere noe så trekker de på andre deler av konsernet. Denne gangen var det teknologisjefen i Sony Pictures, Don Eklund, som kom på scenen og fortalte hvordan 4K og HDR kommer til å forandre alt.

– Dette er det største som har skjedd på mobil bildekvalitet på veldig mange år. Vi trenger HDR for å få frem farger, dynamikk og dyp svart, fortalte han det tallrike pressekorpset som hadde møtt opp.

Sony var tidlig ute med såkalt superslowmotion som kan ta bilder i en takt på 960 i sekundet. Tidligere kunne man fange bilder i maks 720-format. Nå kan man velge 1080 også, men bare halvparten så lange klipp. Når slike videoer vises så blir da den sakte filmen til tre sekunder i Full HD eller seks sekunder i 720.

Selv om kameraene i de nye mobilene kanskje ikke er så spektakulære utenom HDR-egenskapene, gir Sony en teknologidemonstrasjon på standen sin. Det er et dobbeltkamera hvor sensorene jobber sammen om å lage gode bilder selv der det menneskelige øyet har vanskeligheter med å se noe. Det ble ikke sagt noe, men det ville vel forundre mange om dette ikke dukker opp i en mobiltelefon i løpet av et års tid. Sony er tross alt verdens største produsent av bildesensorer og leverer slike til mange av mobilkonkurrentene.

Stereo

Fra før har Sonys toppmodell hatt stereohøytalere, som når også Samsung har utstyrt sine S9-modeller med.

Sony har gitt høyttalerne en overhaling som gjør at de kan gjengi dypere bass og høyere diskant. I tillegg spiller de høyere slik at den opplevde lydopplevelsen skal være rundt 20 prosent høyere.

Kraftigere vibrasjon

Den største utgaven har også fått en ny mekanisk vibrator som er vesentlig kraftigere enn i andre telefoner. Den er basert på en vekt som trekkes frem og tilbake magnetisk og ikke en motor som roterer en vekt.

Sony utnytter dette på tre måter. Selvfølgelig til å vibrere kraftigere når det ringer, men også til å skreddersy ulike vibrasjoner. Det er det støtte for i nye Android 8 som alle nye mobiler med respekt for seg selv har.

Vibrasjon: I jakten på å skille seg ut har Sony utstyrt Xperia XZ2 med en ny mekanisk vibrator som kan vibrere kraftigst av alle mobiler på markedet. Foto: ORV

De kraftige vibrasjonene kan også utnyttes når man ser på film eller spiller. Ihuga hjemmekinoentusiaster installerer jo gjerne stoler med vibrasjon for å få slike effekter.

På IFA i Berlin i fjor sommer lanserte Sony nye telefoner med programvaren 3D Creator som kunne skape 3D-objekter ved å bruke kameraet som skanner. Virkelig innovativt. Nå bygges dette ut på flere områder.

For det første er det nå mulig å bruke frontkameraet til å 3D-skanne. Det betyr at man kan lage en 3D-variant av sitt eget ansikt.

Den andre forbedringen er at Sony tilbyr en skytjeneste som gjør en mye grundigere prosessering av objektet som skannes. Når man velger den sendes en fil på rundt 100 MB til skytjenesten hvor den knas i løpet av 10 til 15 minutter og kommer tilbake som en mye mer høyoppløst 3D-fil. Mens filen som lages på telefonen har circa 50 000 polygoner vil skyvarianten være på det tidoble. Når den lastes ned er den en fil på rundt 10 MB.

For at folk skulle få mer «fysisk» glede av 3D Creator har Sony tilbudt en skrivertjeneste koblet til et par selskaper som har fremstilt modeller. For eksempel en byste man kan ha på peisen. Nå har de gjort en avtale med Postnord sitt selskap Strålfors som skal printe dem ut både raskere, i bedre kvalitet og billigere. I farger selvfølgelig.

Ørepropper: Sammen med mobilene lanserer Sony også nye ørepropper, som etter sigende skal være smarte og gi deg de beskjedene du trenger når de er koblet til mobilen. Foto: ORV

5G

Det er litt for tidlig å snakke om 5G på telefon, men Ericsson-sjef Erik Ekudden dukket opp på video og hyllet samarbeidet med Sony på dette området. Produktene kommer tidlig neste år nå som standardene snart er klare erklærte han.

Sony hadde også fått med seg Qualcomm-sjef Cristiano Amon som dukket opp for å hylle samarbeidet. Sony er jo en god kunde av dem og han så også frem til et varmt samarbeid rundt 5G.

Kommer i april

Salgsstart i Norge for de nye modellene er satt til 6 april. Veiledende pris på Xperia XZ2 vil være 7990 kroner og Xperia XZ2 Compact 5990 kroner. De legger seg altså litt under de modellene de ønsker å sammenlikne seg med.

Men den virkelige godbiten på prissiden er at de som bestiller telefonen før lanseringsdatoen vil få med Sonys nye trådløse ørepropper WF-1000X. De har til og med aktiv støyreduksjon og koster alene 2500 kroner.