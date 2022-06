Nå er Floppotron 3.0 her

De fleste av aldrende IT-nerder som endelig er tørre bak øra, husker sannsynligvis den originale Floppotron-en. Det vil si denne lille videosnutten, hvor den polske studenten Paweł Zadrożniak spiller «Imperial March» på to floppydisker:

Det var helt tilbake i 2011, men fem år senere kom samme person med Floppotron 2.0.

Fra to stakkarslige floppydrives hadde da orkesteret blir vesentlig utvidet, og det hele bestod av 64 floppyer, åtte harddisker og to flatbed-skannere. Lydkvaliteten, om man kan kalle det det, gikk tilsvarende opp:

Antallet låter gikk også drastisk opp, og de neste par årene kom det stadig flere coverlåter på Floppotron 2.0, som for eksempel «Sweet Dreams Are Made of This»:

I mellomtiden er det selvsagt også andre som har latt seg inspirere, som for eksempel Device Orchestra, som i 2021 stilte med denne nydelige coverversjonen av Boney Ms «Rasputin»:

Men så, etter totalt 128 sanger, gikk Floppotron 2.0 av med pensjon med denne svanesangen («Con te partirò»), som nylig var å finne på YouTube-kanalen:

Og dermed var en internett-klassiker gjenoppstått i ny utgave, og Floppotron 3.0 var fød... klekket:

Og det er ikke småting vår helt har fått til her. Hele greia bruker vanligvis rundt 300 watt, men kan til tider kreve hele 1200 watt. Totalt har han brukt 512 floppystasjoner – gudene vet hvor fra, siden man ikke akkurat kjøper slike i butikken lenger – samt fire skannere og 16 harddisker av ulike størrelser.

Har du tenkt å jage partner, unger og kjæledyr ut av huset på permanent basis ved å gjøre noe lignende selv, finner du mer informasjon på bloggen hans – passende nok på silent.org.pl.