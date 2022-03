For rundt regnet 2100 år siden gikk det som kan ha vært en av verdens første analoge datamaskiner tapt i et skipsforlis utenfor kysten av Hellas. Omtrent 2000 år senere, i 1901, ble den funnet i sjøen ved øya Antikythera.

Antikythera-mekanismen ble funnet i 1901, to tusen år etter at den ble laget. Foto: Wikimedia

Mekanismen har siden blitt undersøkt gjentatte ganger, og man tror nå at den bestod av totalt 37 ulike tannhjul som ved hjelp av en håndsveiv kunne beregne solens og månens baner og til og med ta høyde for månens varierende omløpshastighet på forskjellige punkter i banen. Dette gjorde det mest sannsynlig mulig å forutsi solformørkelser flere tiår på forhånd.

Det gikk 1500 år før man igjen kunne bygge denslags mekanikk i Europa.

I 2010 laget Andrew Carol en fungerende versjon – av Lego.

Helt den samme funksjonaliteten ble det ikke, siden han kun brukte standard Lego-deler og dermed måtte ta noen konstruksjonsmessige grep for å få matematikken til å gå opp, men imponerende likevel. Du kan se en presentasjon i denne videoen:

En Antikythera-mekanisme i Lego er utvilsomt noe av det kuleste av Lego-teknologi, men folk gjør det utroligste med Lego, så hva annet finnes?

Trykkluft-drevet motor

Det er mange som har laget seg en Lego-motor som er drevet av trykkluft, men dette prakteksemplaret av en V8 var blant de tidligste. Den er god for et par tusen omdreininger og startet en slags trend.

Til felles har denne og mange andre at de er laget av standard Lego. Vel, nesten standard Lego. Sylinderne her er modifisert ved at hullene for luften er boret opp til litt større diameter, og smøringen i sylinderne er byttet ut med en som gir lavere friksjon. Uten dette hadde man ikke oppnådd slike hastigheter uten å smelte plasten.

Siden trenden begynte har det blitt laget mange forskjellige typer Lego-motorer drevet av trykkluft, men de som kanskje er mest verdt å merke seg, er for eksempel denne, som muligens er den minste:

Også denne benytter lett modifiserte deler, noe som må til for å klare 2000-3000 omdreininger i minuttet.

Andre har selvsagt gått i motsatt retning og laget store motorer, som denne 64-sylindrede monstrositeten av en radialmotor:

Og folka bak sluttet ikke der. De bygget tre slike til og koblet dem sammen til en 256-syldindret radialmotor som de så satte inn i en hjemmebygget Lego-bil. Her kan du se den kjøre nedover gaten:

Automatisk girkasse

At det er mulig å konstruere en manuell girkasse i Lego, burde ikke forundre noen, men en firetrinns automatisk girkasse er noe annet. Ifølge opphavsmannen er denne ikke perfeksjonert ennå, men imponerende er den likefullt:

Her er en litt enklere automatisk girkasse, med færre trinn, men jevnere funksjon:

Og hva med denne, som bare har to trinn, men er basert på et planetgir?

Nok biler, flere datamaskiner

Lego Technic har et visst fokus på biler og kjøretøy, men det er så klart mulig å lage mye annet også, kun ved hjelp av mekanikk og Lego-deler. Ta for eksempel denne enkle datamaskinen:

Det finnes også mer avanserte maskiner laget av Lego, som for eksempel denne versjonen av Charles Babbages «Difference Engine»:

Lego-eksperimenter

Personen bak Brick Experiment Channel på YouTube har som navnet antyder utført en del mer eller mindre vellykkede eksperimenter med Lego. Blant de mer interessante finner vi en hjemmelaget drone med Lego-motorer og -propeller (men med enkelte andre spesialtilpasninger), en mekanisk presse og en Lego-konstruksjon som i teorien kan løfte over 100 kilo.

Ja, og så en fjernstyrt Lego-ubåt, da. Eller egentlig tre, siden han stadig utvikler dem og prøver nye versjoner. Her er versjon to:

Hva med datastyrt Lego?

Så langt har det være Lego-mekanikk uten datastyring, men tar vi Mindstorms med i byggingen, blir det straks flere muligheter, som for eksempel denne skriveren av Lego:

Men den skriver bare ut i 2D. Hva med en som gjør det i 3D?

Her er det selvsagt brukt en del ekstra deler som i seg selv ikke har noe med Lego å gjøre, men å lage en maskin som fungerer ved å smelte plast, av plast, er kanskje litt i overkant urealistisk.

Denne maskinen kan imidlertid gjøre noe midt i mellom, nemlig skanne et bilde og deretter «skrive ut» en kopi av det i Lego:

Denne maskinen gjør på sin side det stikk motsatte, den kan frese ut modeller i blokker av blomsterskum ved hjelp av et bor, som for øvrig er eneste komponent av maskinen som ikke er original Lego:

Det samme gjør denne dreiebenken, men på en litt annen måte:

Skal du ha noe enda litt mer avansert, hva med denne maskinen som bygger korthus?

Eller denne, som løser kuben på rundt sekundet?

Ikke bare Lego

Det er ikke Lego alt som er byggeklosser av plast, og det er fullt mulig å bygge intrikate maskiner også av andre systemer av slikt. K'nex, for eksempel, som Dan Ehrman har benyttet til å bygge en fullstendig mekanisk datamaskin av. Bare sjekk denne videoen:

Dan har for øvrig også små planer om å lage en 12-bits versjon, men det prosjektet ligger enn så lenge på is. Det vil nemlig kreve en idrettshall heller enn en kjeller, og det vil koste millioner av kroner.