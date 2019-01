Nå er Python tilgjengelig fra Microsoft Store

Kjøremiljøet for programmeringsspråket Python har vært tilgjengelig for Windows i årevis. Den nyeste utgaven, 3.7, støtter Windows Vista og nyere.

I midten av desember i fjor kom Python Software Foundation med et nytt installeringsalternativ, nemlig gjennom Microsoft Store for Windows 10. Det skal dog legges til at dette fortsatt anses som en ustabil versjon.

Fordeler og ulempe

I tillegg til at installasjonen er såre enkel – gå til denne siden (eventuelt søk etter «Python 3.7» i Microsoft Store-appen)og følg klikk på «Skaff deg»-knappen, så loves det at den kan installeres uten fare for å korrumpere andre programmer. I likhet med Windows 10-applikasjoner flest installeres denne utgaven under brukerdataene. Endringer appen ønsker å gjøre i fellesressurser som filsystemet og Windows-registeret, lagres i separate utgaver av disse.

En annen fordel er at oppdaterte utgaver vil installeres automatisk.

Ulempen når Python installeres på denne måten, er at programvaren ikke har skrivetilgang til de sentrale ressursene. Er det nødvendig å ha dette, må Python installeres på ordinær måte i Windows 10.

Python 3.7 installert fra Microsoft Store som kjøres i PowerShell på Windows 10. Kode kan tastes rett inn og kjøres umiddelbart. Skjermbilde: digi.no

Under installasjonen legges det snarveier i startmeny for blant annet å starte Python-miljøet i PowerShell. Det kan også startes ved å skrive «python» i PowerShell eller i det tradisjonelle Ledetekst-vinduet (cmd.exe).

Python har siden begynnelsen i 1990 blitt blant de mest brukte programmeringsspråkene i verden. Det er var likevel ikke før i fjor høst at språket klatret opp på tredjeplass i rangeringen til Tiobe. (Digi ekstra)

