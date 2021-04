Nå går Max Schrems etter Google: Anmelder ulovlig sporing av Android-brukere

Den østerrikske personvernaktivisten Max Schrems har klagd Google inn for det franske datatilsynet, dette med bakgrunn i at hans organisasjonen None of Your Business (NOYB) mener at teknologikjempen bedriver ulovlig overvåkning av Android-brukere, uten deres samtykke. Det skriver Financial Times.

Mobilenhetene genererer unike annonse-ID-er, som Google og tredjeparter benytter til å følge brukerens nettleser-adferd. Ifølge NYOB så bryter Google med EUs personvernlovverk ved generere slike koder uten å eksplisitt få brukernes samtykke først.

Oppfordrer til granskning og bøter

Det franske tilsynet blir oppfordret til å granske Googles sporingspraksis, og de blir oppfordret til å dele ut bøter hvis virksomheten bryter loven.

– Via disse skjulte identifikatorene på telefonen din kan Google og tredjeparter spore brukere, uten deres samtykke, forteller Stefano Rossetti, personvernadvokat hos NYOB til Financial Times.

Juristen sammenligner praksisen med å ha et pulver på dine hender og føtter, som etterlater spor om alt du foretar deg på din mobiltelefon.

NOYB åpnet en lignende klagesak i november 2020, da ved å angripe Apples sporingspraksis. Den klagen er fortsatt til vurdering hos datatilsynene i Spania og Østerrike. Apple har avfeid NOYBs påstander som «faktuelt ukorrekte».

Google har ikke ønsket å kommentere på saken overfor Financial Times.

Denne nyhetsartikkelen ble først publisert på danske Version2/Ingeniøren, og gjøres tilgjengelig på norsk gjennom vår samarbeidsavtale med Teknologiens mediehus/Ingeniøren.