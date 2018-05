Nå gir Facebook deg full kontroll på informasjonen som deles fra apper du bruker

Facebook har vært i hardt vær etter den siste tidens avsløringer, og har forsøkt å gjenvinne brukeres tillit ved å kunngjøre nye sikkerhetstiltak i galopperende tempo. I forbindelse med Facebooks F8-konferanse har nå enda flere tiltak blitt avduket.

En av de store, nye funksjonene som Facebook nå lanseres er en «Clear History»-funksjon. Denne funksjonen gir deg anledning til å se nettsider og applikasjoner som deler informasjon med Facebook når du bruker dem – noe som vanligvis er ganske usynlig.

I tillegg til å se informasjonen vil det også bli mulig å slette informasjonen fra kontoen din slik at den ikke lenger deles, og man kan også slå av Facebooks mulighet til å lagre informasjonen som apper og nettsider deler med tjenesten.

Fjerner identifiserende historikk

Ved å slette historikken eller aktivere den nye funksjonen vil Facebook fjerne all informasjon som brukes til å identifisere brukeren, slik at nett- og app-historikken din ikke lenger vil bli koblet til Facebook-kontoen din.

Facebook bemerker at de fremdeles vil dele analytiske, upersonlige data med nettsider og applikasjoner som kan brukes til å informere utviklere om hvorvidt appen for eksempel er mest populær blant menn eller kvinner, men ifølge selskapet kan dette altså gjøres uten å lagre informasjon som kan kobles til kontoen din.

Som vi meldte for litt siden er Facebook på «skjult» vis til stede i mange apper gjennom verktøy som app-utviklere benytter for blant annet målrettet reklame i appene sine og bedre inntjeningsmuligheter, samt analysering av brukerne. Brukerdata som samles inn via slike verktøyet deles med Facebook. Tjenesten opplyser selv i sine retningslinjer at de samler inn informasjon når brukere benytter tredjepartsapper som bruker Facebooks tjenester, blant annet målings- og annonsetjenester.

Eksempler på informasjon som samles inn via disse tredjepartsappene som bruker Facebook tjenester er informasjon om nettsider man besøker, apper man bruker og informasjon som utvikleren eller utgiveren av appen selv deler med Facebook.

Facebook har lang vei å gå for å gjenopprette skaden: Mange har nemlig nå fått svekket tillit til tjenesten »