En bølge av oppsigelser har skylt over hele teknologilandskapet den siste tiden. Nå ser det ut til at en ny trussel i arbeidsmarkedet har dukket opp – nemlig den mye omtalte chatboten ChatGPT.

Avisen Fortune rapporterer at bedrifter allerede har begynt å erstatte menneskelige ansatte med ChatGPT, i det som muligens kan bli en ny og raskt voksende trend.

Gjennomførte studie

Funnene stammer fra CV-tjenesten Resumebuilder.com, som nylig gjennomførte en undersøkelse blant 1000 bedriftsledere for å kartlegge chatbotens popularitet på arbeidsplassen.

Nesten halvparten av de spurte bedriftslederne, 49 prosent, svarte at de allerede har implementert ChatGPT, og ytterligere 30 prosent planlegger å gjøre det.

Videre oppga 48 prosent av bedriftene som allerede bruker ChatGPT at chatboten har erstattet arbeidere. 33 prosent svarte at ChatGPT «definitivt» vil føre til ytterligere oppsigelser innen utgangen av 2023, mens 26 prosent svarte at dette er «sannsynlig».

I et litt mer langsiktig perspektiv er tallet enda høyere. Hele 63 prosent av bedriftslederne sa at ChatGPT definitivt eller sannsynligvis vil føre til oppsigelser innen fem år.

Ifølge bedriftslederne som deltok i undersøkelsen benyttes chatboten til en rekke ulike oppgaver. Disse omfatter blant annet skriving av programvarekode, tekstforfatteroppgaver, kundestøtte, oppsummeringer av møter og andre typer dokumenter.

Skriving av kode er blant oppgavene som bedrifter bruker ChatGPT til. Foto: Resumebuilder.com

– Ansatte bør tenke over oppgavene sine

Digi.no har allerede rapportert at chatboten nå blant annet brukes til å skrive overbevisende e-poster og til å utvikle programvare – deriblant skadevare.

Ifølge Resumebuilders undersøkelse brukes ChatGPT også av mange bedrifter i selve ansettelsesprosessen. 77 prosent av bedriftene svarte at de bruker chatboten til å skrive stillingsbeskrivelser, 66 prosent oppga at de benyttet den til intervjuforespørsler, og 65 prosent bruker chatboten til å svare på søknader.

– Det er mye begeistring rundt det å bruke ChatGPT. Siden denne nye teknologien nå øker tilstedeværelsen på arbeidsplassen, bør ansatte tenke over hvordan den kan påvirke jobboppgavene. Resultatene av denne undersøkelsen viser at arbeidsgivere ønsker å strømlinjeforme noen jobboppgaver med ChatGPT, sier karriereveileder Stacie Haller i Resumebuilder til Fortune.

Blant øvrige funn i undersøkelsen er at bedrifter sparer betydelig pengesummer på å bruke chatboten. Hele 99 prosent av bedriftslederne svarte at de hadde spart penger, og av disse oppga 48 prosent at de hadde spart over 50.000 dollar.

Undersøkelsen fant riktignok sted i USA, men ChatGPT er et globalt fenomen, og funnene vil trolig være representative for andre regioner også.