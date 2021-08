Nå har det blitt enklere å teste Windows 11

Nesten to måneder etter at den første offentlig tilgjengelige forhåndstitten på Windows 11 ble tilgjengelig, har Microsoft gjort det enklere for interesserte å teste det kommende operativsystemet.

Fram til i forrige uke var det nemlig slik at man måtte ha Windows 10 installert på en fysisk eller virtuell PC, for så å oppgradere denne til Windows 11. Nå kan Windows 11 installeres direkte ved at man laster ned en ISO-fil og bruker denne til enten å lage et fysisk oppstartsmedium på en DVD-plate eller USB-enhet, eller direkte som en virtuell, optisk stasjon i en virtuell PC.

Produktnøkkel og TPM

For å kunne laste ned ISO-filen fra Microsoft, må man være Windows Insider-medlem. Det er det en relativt smal sak å bli. Deretter kan man laste ned ISO-filen fra denne siden. Det er flere varianter å velge mellom. Den mest stabile er betakanalen. En forutsetning for å installere er at man har tilgjengelig en gyldig produktnøkkel for en nyere Windows-versjon.

Digi.no har testet installasjonen av Windows 11 Beta i virtuell maskin-programvaren Virtualbox fra Oracle. Det fungerte relativt smertefritt, selv på en fysisk PC som er så gammel at den egentlig ikke tilfredsstiller de nye maskinvarekravene til Windows 11. I andre tilfeller kan det potensielt være nødvendig å fjerne kravet om at systemet har sikkerhetsmodulen TPM (Trusted Platform Module). Ars Technica beskriver i denne artikkelen hvordan dette kan gjøres.

For å få til moderne skjermoppløsninger, kreves at man installerer Virtualbox Guest Additions i Windows 11, etter at operativsystemet er ferdig installert på den virtuelle maskinen. ISO-filen med riktig versjon av disse utvidelsene finner du i denne samlingen med tilhørende versjoner av Virtualbox.